El partit conservador francès cessa el seu president per voler pactar amb Le Pen

per Redacció CatalunyaPress

La junta directiva del partit conservador francès Els Republicans ha acordat en una reunió extraordinària el cessament de l'actual líder, Eric Ciotti, pel seu desig de pactar amb la ultradreta, si bé aquest últim ha negat que aquesta trobada tingui alguna conseqüència legal: “Segueixo sent el president de la nostra formació".

El pols intern deriva de l'anunci llançat dimarts per Ciotti de teixir una "aliança" amb Agrupació Nacional amb la vista posada a les eleccions legislatives anticipades, un gest que 'de facto' implicaria trencar el cordó sanitari que sempre ha marcat les relacions amb la ultradreta.

La tensió ha arribat fins al punt que els membres díscols de la cúpula van convocar per a aquest dimecres una reunió extraordinària de la qual ha sortit teòricament una nova direcció, amb la fins ara secretària general, Annie Genevard, i el cap de llista a les europees, François-Xavier Bellamy, com a líders interins.

"Al dur a terme negociacions secretes, sense consultar la nostra família política i els nostres militants, Éric Ciotti trenca completament els estatuts i la línia defensada per LR", ha exposat Genevard a la sortida de la trobada, que no s'ha celebrat a la seu del partit, tancada teòricament per raons de seguretat --segons la versió del mateix Ciotti--.

La reacció de Ciotti no s'ha fet esperar i, igual que havia dictaminat abans de la trobada que aquesta no tenia validesa legal, ha repetit el mateix argument un cop acabat. Així, considera que suposa una "violació flagrant" dels estatuts del partit i fins i tot planteja que "pot tenir conseqüències penals".

A més, adjunta un comunicat amb els emblemes propis dels Republicans per al·legar que no es pot fer un pas d'aquest calibre sense l'aval previ del president. "Nosaltres portem la veu dels ciutadans de dretes, ignorada i confiscada durant massa temps", diu aquesta nota.

Més tard, Ciotti ha concedit una entrevista per a la cadena CNews en què ha assegurat que la "major part" dels votants dels Republicans està a favor de la seva decisió de pactar amb Agrupación Nacional i ha defensat aquesta maniobra com un pas necessari per a la supervivència del partit.

"Cal obrir un nou camí, la meva família política estava trencada", ha manifestat un Ciotti que assegura que la població ja no veia el seu partit com una alternativa "clara" i ha incidit que la gent "agrairà" la seva decisió en uns anys. A més, ha lliscat que el partit de Le Pen donarà suport a uns 80 candidats dels Republicans