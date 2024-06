El partit més emblemàtic de la història del futbol fa 38 anys

Avui, 22 de juny, es compleixen 38 anys del partit més emblemàtic a la història dels Mundials de futbol, i d'aquest esport en general. Va ser durant el Mundial de Mèxic 1986 quan Diego Maradona, la llegenda argentina, va protagonitzar dos moments que van definir la seva carrera i el destí de la seva selecció: el famós "Gol del Segle" i la controversial "Mà de Déu".

L'escenari va ser l'Estadi Asteca de Ciutat de Mèxic, als quarts de final del torneig, on Argentina i el seu històric rival, Anglaterra, es van enfrontar. Les tensions polítiques i bèl·liques del passat recent entre els dos països afegien una càrrega emocional extra a aquesta trobada esportiva. El 1982, Argentina i el Regne Unit havien combatut a la Guerra de les Malvines, un conflicte que va deixar ferides profundes i va marcar un ambient d'hostilitat entre les dues nacions.

El context bèl·lic i el pes simbòlic del partit: L'enfrontament al Mundial de Mèxic 1986 va transcendir el que és esportiu. Per a molts argentins, aquest partit no només representava l'oportunitat d'avançar al torneig, sinó també una forma simbòlica de reivindicació nacional davant d'un país que encara es veia com un enemic recent. La pressió sobre els jugadors argentins, i especialment sobre Maradona, era enorme.

La Mà de Déu

Tot just sis minuts després de l'inici del segon temps, Maradona va marcar un dels gols més discutits en la història del futbol. En allò que ell mateix descriuria com "la mà de Déu", va saltar amb la mà esquerra i va tocar subtilment la pilota cap a la xarxa, burlant la vigilància de l'àrbitre i deixant desconcertats els jugadors anglesos. Aquesta acció il·legal va passar desapercebuda per a l'àrbitre i va generar un intens debat sobre el joc net i l'ètica esportiva.

El Gol del Segle

Quatre minuts després, Maradona es va endinsar a la història amb una jugada que encara s'estudia i admira. Des de la meitat del camp argentí, Maradona va driblar diversos jugadors anglesos, deixant-los enrere amb la seva velocitat i habilitat tècnica. Després d'una carrera llegendària, va eludir el porter Peter Shilton i va marcar el gol que seria conegut com el "Gol del Segle". Va ser un moment de pura genialitat i màgia futbolística que va catapultar Maradona a la immortalitat a l'esport.

Tots dos moments van desfermar una tempesta d'emocions i opinions a tot el món del futbol. La "Mà de Déu" va ser considerada un acte de trampa per uns i un cop mestre d'astúcia per altres. La controvèrsia sobre la manca de fair play es va convertir en tema central de discussió en mitjans i entre aficionats.

Argentina va avançar a les semifinals gràcies a la genialitat de Maradona, on continuaria el camí cap a la glòria en guanyar el Mundial. L'actuació de Maradona en aquest partit no només va definir el seu llegat com un dels millors jugadors de tots els temps, sinó que també va consolidar l'equip argentí del 1986 com un dels més memorables en la història del futbol.

El Mundial de Mèxic 1986 no només va ser testimoni del talent enlluernador de Maradona, sinó que també va marcar una fita en l'evolució del futbol com a fenomen global. L'habilitat individual, la passió desbordant i els moments dramàtics d'aquell torneig van ressonar a l'esport durant dècades, inspirant generacions de futbolistes i aficionats.