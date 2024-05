Patri Guijarro explica el sacrifici fet per finalment vèncer el Lió

Després de la victòria històrica del FC Barcelona Femení sobre l'Olympique de Lió a la final de la UEFA Women's Champions League, Patri Guijarro, migcampista i capitana de l'equip fins a l'entrada d'Alexia Putellas al camp, va compartir la seva emoció i satisfacció per l'èxit aconseguit.

"Una passada. Ja veus com estem, eufòriques. Era la cirereta del pastís, guanyar el Lió. Havíem guanyat tots els títols fins ara: la Supercopa, la Lliga i la Copa. Fer el pòquer que tant volíem és satisfactori, per la feina del dia a dia i per l'equip que tenim,” va expressar Guijarro, destacant-ne el significat especial d'aquesta victòria i l'orgull que sent per l'esforç de l'equip durant tota la temporada.

El moment en què l'àrbitre va xiular el final del partit va ser per a Guijarro un instant d'incredulitat i d'emoció. "En el moment que va xiular l'àrbitre no m'ho creia. És una cosa increïble, històrica, i s'ha de gaudir," va compartir, reflectint la intensitat del moment i la importància de l'èxit aconseguit.

Guijarro va reconèixer la grandesa del Lió, un equip que ha dominat la competició durant anys. "Pocs equips havien aconseguit guanyar dues Champions seguides. El Lió té un gran equip, sempre ho respectarem. Per fi hem aconseguit guanyar-los, i què millor que aquest dia," va afirmar, celebrant la victòria sobre un dels rivals més difícils a la història del futbol femení.

Tot i que el Lió continuarà sent el màxim guanyador amb vuit títols, Guijarro va destacar el progrés del Barcelona en superar aquest desafiament. "El Lió seguirà tenint vuit Champions i sent els màxims guanyadors. Fa anys els vèiem molt lluny i ara hem aconseguit superar-los. Hem estat ambicioses, d'anar cada any a més," va concloure, ressaltant l'enfocament determinat i progressiu de l'equip a la recerca de l'excel·lència.

La trajectòria de Patri Guijarro

Patri Guijarro, nascuda el 17 de maig de 1998 a Palma de Mallorca, ha esdevingut una figura clau del futbol femení espanyol. Des d'una edat primerenca, va mostrar un talent excepcional per a l'esport, fet que la va portar a unir-se a les files del RCD Mallorca. La seva habilitat i dedicació la van portar a fitxar pel FC Barcelona el 2015, on ha desenvolupat una impressionant carrera.

Al Barça, Patri ha contribuït significativament a l'èxit de l'equip, guanyant múltiples títols de la Lliga F i la UEFA Women's Champions League. A més del seu èxit a nivell de clubs, Guijarro ha estat una peça fonamental a la selecció espanyola, participant en competicions internacionals i consolidant-se com una de les migcampistes més talentoses de la seva generació.