La patronal carrega contra Díaz per la reducció de jornada: 'Això no és diàleg social'

per Redacció CatalunyaPress

Entrenament entre la patronal i la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz. El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticat "les formes" del Ministeri de Treball, dirigit per Díaz, al voltant de la negociació per a la reducció de la jornada laboral, ja que considera que no s'hi està basant-se en el diàleg social quan la decisió “ja està presa”.

"Trucar diàleg social a una decisió ja presa té la seva gràcia. Qui ens hàgim d'asseure a una taula o digui el secretari d'Estat, que ho ha dit ahir, que això anirà immediatament perquè ja està decidit, jo no li trucaria diàleg social", ha lamentat Garamendi a preguntes dels mitjans a la seu del Govern de Cantàbria, on s'ha reunit aquest dimarts amb la presidenta autonòmica, María José Sáenz de Buruaga.

El president de CEOE ha lamentat que “no hi ha una igualtat” a l'hora de negociar, perquè “t'asseus en una taula a dialogar quan el partit ja està tancat i quan el resultat del partit ja t'ho han donat”. "Això no és diàleg social", ha reiterat.

Així s'ha pronunciat el dirigent empresarial després que el Ministeri de Treball hagi anunciat la intenció d'accelerar la negociació per a la reducció de jornada convocant la taula tripartida de manera setmanal després que les converses a dues bandes, entre sindicats i empresaris, no hi hagi donat lloc a un acord.

Trenca el diàleg social

Garamendi ha opinat que això "trenca d'alguna manera el diàleg", ja que els empresaris que representa han intentat "parlar de certa flexibilitat" i d'una adaptació en el temps per aplicar la mesura "i sembla que no hi ha intenció".

Una mesura que, a més, ha advertit que "afectarà especialment els petitons", els autònoms i les petites empreses, que suposen el 98% de les empreses del país, amb una mitjana de cinc treballadors o menys.

I ha lamentat que “sempre es parla de la part més feble, però possiblement les parts més febles de la societat són aquestes empreses familiars”. "Es prenen decisions quan moltes vegades no se n'ha estat gaire a prop", ha criticat.

A més, ha advocat per abordar la reducció de jornada laboral analitzant cada sector, perquè "és molt diferent un sector que un altre" a l'hora de gestionar els horaris.

"Quan de vegades les qüestions polítiques pesen més que el que és el dia a dia de les coses, del que és el dia a dia de la feina, de l'economia, del món de l'empresa, doncs realment, sobretot si no tant a curt, a mitjà i llarg termini, ja que això afectarà", ha sentenciat.

Díaz assegura que la reducció de la jornada arribarà abans d'estiu

Yolanda Díaz ha reiterat aquest dimarts la intenció de tenir llest un acord amb els agents socials per a la reducció de la jornada laboral "per abans de l'estiu", sense minva salarial.

En declaracions a la premsa en arribar a un esmorzar informatiu del secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, organitzat per Nueva Economía Fórum, la vicepresidenta segona ha recordat que fa mesos que treballa en la reducció de la jornada laboral i que la negociació adquirirà ara "velocitat de creuer", amb reunions setmanals liderades pel Ministeri de Treball.

"Els agents socials van instar una negociació bilateral pròpia, que van acabar divendres passat de manera inconclusa, i des d'ahir mateix fins a l'estiu, ens reunirem cada setmana per abordar, després de 40 anys de congelació de jornada laboral, la reducció de la jornada al nostre país", ha subratllat.

En efecte, Treball es va reunir ahir amb CCOO, UGT, CEOE i Cepime per analitzar l'estat de les negociacions bilaterals, que s'han donat per liquidades per la manca d'avenços significatius. Ara serà la taula de diàleg social tripartida, ja amb el Govern, la que prengui les regnes d'aquesta negociació, posant un text a sobre de la taula.