Pau Cubarsí debuta amb la selecció absoluta i bat un nou rècord

per Redacció CatalunyaPress

Pau Cubarsí, jugador del Futbol Club Barcelona, ha debutat aquest divendres amb la selecció absoluta espanyola al partit amistós contra Colòmbia, disputat a Wembley. Ho ha fet entrant quan faltaven deu minuts per al final del matx, entrant per Aymeric Laporte. I ho ha fet de manera molt precoç, amb tan sols 17 anys, 2 mesos i 1 dia d'edat.

D'aquesta manera, ha batut un nou rècord: és el defensa més jove a jugar un partit amb l'equip nacional, superant homes com Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Piqué o Fernando Hierro. Alhora, és el segon jugador més jove a fer-ho. Està només per darrere de Lamine Yamal, que també va disputar minuts contra la selecció cafetera. I ha superat un altre jove barcelonista, Gavi.

D'aquesta manera, el gironí, quinzè debutant de l'era Luis de la Fuente, perllonga així una ratxa de dies grans i de rècords trencats. Amb 16 anys, va debutar al primer equip del Barcelona, de la mà de Xavi Hernández, el mes de gener passat, en un partit de Copa del Rei contra l'Unionistes. Des d'aleshores, va anar convencent el tècnic egarenc i consolidant-se no només a la plantilla blaugrana, sinó fins i tot al seu onze.

Des d'aquest debut, ha jugat com a titular en partits importants com el de la tornada dels vuitens de final de la UEFA Champions League, contra el Nàpols, o en places de renom, com San Mamés o el Nuevo Metropolitano.

Fins a arribar a Wembley. Aquest divendres, Cubarsí ha trencat un nou sostre, i pocs dubten que pugui continuar trencant nous sostres. Si convé vèncer en aquesta finestra de partits de seleccions el tècnic Luis de la Fuente, tindria moltes paperetes per anar convocat amb el combinat a l'Eurocopa d'Alemanya del proper estiu. El seu espectacular rendiment, unit al fet que la posició dels defenses centrals d'aquest equip no té uns amos clars, fan que sigui una oportunitat realista.