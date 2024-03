Pau Cubarsí fa caure un nou sostre: convocat a la selecció absoluta

Pau Cubarsí, jugador del Futbol Club Barcelona, està quallant una temporada surrealista. El defensa central té 17 anys acabats de fer. Per tant, és en edat de juvenil. Tot i això, va començar la temporada formant part ja del filial blaugrana, el Barça Atlètic. El mes de desembre passat, el tècnic del primer equip ho va fer debutar. I ara, només tres mesos després, ha rebut la primera trucada de l'entrenador Luis de la Fuente, per anar convocat amb la selecció absoluta.

Per més que en els últims temps la circumstància de futbolistes tan prematurs s'estableixin al futbol d'elit, és una cosa fora del comú. Històricament, els futbolistes han acostumat a debutar als primers equips després d'haver complert la majoria d'edat. Per tant, això parla molt bé primer del jugador, per la maduresa que ha demostrat, i segon del procés formatiu que hi ha a Can Barįa.

El català anirà amb els grans després d'haver jugat només 12 partits a l'elit. La seva consagració va ser el dia de la tornada de vuitens de final de la UEFA Champions League. Contra el Nàpols, a Montjuïc, va brillar tant en tasques defensives i fins i tot ofensives, que va acabar sent designat per l'associació com a MVP del matx. Victor Osimhen, un davanter colossal, va quedar inèdit.

Ara, doncs, tocarà veure si Cubarsí també aconsegueix debutar en algun dels dos amistosos que els de De La Fuente disputaran en aquesta aturada de seleccions, contra dos equips de renom: Colòmbia i Brasil. En dos escenaris significatius. El primer, a Wembley, seu de la final de la Champions d'aquest any, i el segon al Santiago Bernabéu.

La maduresa de Cubarsí és una carta a favor seu perquè pugui disputar minuts, entrant fins i tot com a titular. Ara mateix, la dels defenses centrals és una demarcació incerta a Espanya. Ningú no s'ha pogut fer fort en aquesta posició. Aymeric Laporte, encara que va convocat, ha passat a un segon pla en estar jugant a la lliga d'Aràbia Saudita. I el seu acompanyant a Qatar va ser Rodri Hernández, que tornarà al pivot davant la marxa de Sergio Busquets del combinat nacional.

La penúltima convocatòria de De La Fuente abans de l'Eurocopa

Així doncs, Cubarsí tindrà altes probabilitats de debutar en aquesta finestra de seleccions. A la convocatòria l'acompanyarà un altre blaugrana també de 17 anys, Lamine Yamal. Com a porters, aniran Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC) i Álex Remiro (Real Societat). Com a defenses, també hi seran Dani Carvajal (Reial Madrid), Jesús Navas (Sevilla FC), Pedro Porro (Tottenham), l'esmentat Laporte (Al Nassr), Robin le Normand (Real Societat), Dani Vivian (Athletic Club), José Luis Gayà (València CF), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) i el jove Cubarsí.

Com a migcampistes, Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Real Societat), Àlex Baena (Villarreal), Mikel Merino (Real Societat), Ohian Sancet (Athletic Club) i Fabián Ruiz (PSG). I com a atacants, Álvaro Morata (Atlètic de Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Pablo Sarabia (Wolverhampton) i Dani Olmo (Leipzig), Gerard Moreno (Villarreal) i Mikel Oyarzábal (Real Societat) .