Pau Cubarsí es queda sense Eurocopa: Luis de la Fuente el descarta de la llista

per Redacció CatalunyaPress

El seleccionador nacional masculí de futbol, Luis de la Fuente, va descartar del seu prelista inicial de 29 jugadors el defensa Pau Cubarsí (FC Barcelona) i els migcampistes Aleix García (Girona) i Marcos Llorente (Atlètic de Madrid) per a la disputa de l'Eurocopa Alemanya.

El combinat nacional, a través d'un vídeo amb la participació de Rafa Nadal, que aporta la seva veu, i en què familiars i amics són els encarregats de dir els elegits, confirmat aquest divendres als 26 futbolistes per al torneig continental, entre els que finalment han entrat tant el centrecampista Fermín López (FC Barcelona) i el davanter Ayoze Pérez (Betis).

L'andalús, que feia el salt des de la Sub-21, i el canari, que va rebre la seva primera convocatòria als 30 anys amb la seva entrada a la prelista, van debutar dimecres passat amb l'Absoluta a l'amistós davant Andorra, en què van semblar convèncer definitivament el tècnic que no ha dubtat a incloure'ls a la convocatòria definitiva, amb el bètic tenint una actuació destacada amb gol i assistència.

En canvi, no seran a l'Eurocopa Pau Cubarsí, Aleix García i Marcos Llorente, que ja no viatjaran amb l'equip a Palma de Mallorca per a la disputa de l'últim amistós aquest dissabte davant d'Irlanda del Nord. El descart del jove central català, que havia irromput amb força aquest 2024 després de rebre la confiança plena de Xavi Hernández al FC Barcelona, produeix una certa sorpresa, encara que a l'horitzó més proper podria estar la seva presència als Jocs Olímpics.

Tot i això, De la Fuente s'ha decantat finalment pels gairebé 'fixos' Robin Le Normand i Aymeric Laporte, i pel jugador de l'Athletic Club Daniel Vivian, que es va estrenar en una llista per als amistosos davant Colòmbia i Brasil, i el madridista Nacho Fernández, que tornava després de ser citat per a la Final a Quatre de la Lliga de Nacions, per ser els quatre centrals.

Més complicada semblava la presència a la llista final d'Aleix García, que tornava a una llista després d'estrenar-se a la de la 'finestra' del novembre, i un Marcos Llorente que no jugava amb la 'Roja' des del passat Mundial de Qatar, i que devien fer-se un lloc al complicat centre del camp on el seleccionador manté la seva plena confiança en Pedri González i en Alex Baena.

L'almerienc, màxim assistent de LaLiga EA Sports, és un dels que debutarà amb l'Absoluta en un gran torneig amb Lamine Yamal, Robin Le Normand, Daniel Vivian, Alexandre Grimaldo, Marc Cucurella, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Joselu Mato, Ayoze Pérez i Alex Remiro.

LLISTA DE CONVOCATS D'ESPANYA PER A L'EUROCOPA 2024

PORTERS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) i Alex Remiro (Real Societat).

DEFENSES: Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Societat), Alexandre Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal i Nacho Fernández (Reial Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Aymeric Laporte (Al Nassr) i Daniel Vivian (Athletic) Club).

CENTROCAMPISTES: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi i Mikel Merino (Real Societat), Fabián Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri i Fermín López (FC Barcelona).

DAVANTERS: Lamine Yamal i Ferran Torres (FC Barcelona), Álvaro Morata (Atlètic de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Societat), Nico Williams (Athletic Club), Joselu (Reial Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), i Ayoze Pérez (Betis).