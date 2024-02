Pau Gasol assegura que el COI estudiarà com incorporar la IA perquè sumi i no resti

per Redacció CatalunyaPress

L'exjugador de bàsquet i president de Gasol16 Ventures, Pau Gasol, ha assegurat que el Comitè Olímpic Internacional (COI), del qual forma part mitjançant la Comissió d'Atletes, estudiarà com regular la Intel·ligència Artificial (IA) i com ser "proactius a l'hora d'incorporar-la a l'esport perquè sumi i no resti”.

Ho ha dit juntament amb el chief digital officer de Telefónica Innovació Digital, Chema Alonso, a la sessió 'Alliberant el potencial de les startups en l'esport i la salut' a la segona jornada del Mobile World Congress (MWC), que se celebra fins al dijous al recinte de Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Per a Gasol, la tecnologia ha canviat molt el món de l'esport, sobretot pel que fa a la gestió i l'anàlisi de les dades, i l'objectiu ha de passar per "apoderar l'atleta perquè en millori el rendiment" i la salut, sobretot a l'esport d'elit.

Ha apostat per invertir en startups relacionades amb la salut i l'esport: "Seguir fent d'aquest món, un món més saludable, reduint els seus índexs d'obesitat i de sobrepès que han incrementat tantíssim les últimes dècades".

"Volem tenir el radar ben obert a l'hora d'identificar oportunitats que creguem que puguin aportar a la nostra societat d'una manera positiva", ha afegit i ha advocat per continuar participant en organitzacions sense ànim de lucre.

"La tecnologia ha de ser humanista"

Alonso ha valorat que "la tecnologia ha de ser humanista" i ha apostat per projectes que posin el focus a millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant l´esport.

Ha analitzat el cicle de vida de l'esport i de la salut ha augmentat a les societats més envellides, com l'europea o l'americana, ja que actualment l'esport "ja no és una cosa que es fa d'elit, de jove o de nen" .

Sobre la seva trajectòria professional, ha explicat que gestionar la frustració de jove "és probablement el que més" l'ha ajudat a la seva carrera i ha recomanat treballar amb perspectiva, tant en els bons moments com en els dolents.

"En una startup necessitaràs molta gent i si aconsegueixes fer que brillin ells, serà molt millor per a tots. És impossible que triomfaràs brillant tu sol si no brillen els teus companys", ha dit als futurs empresaris.