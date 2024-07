Paula Badosa avança amb pas ferm a Wimbledon

Paula Badosa s'ha classificat per a la tercera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que es disputa sobre la superfície d'herba, després d'imposar-se de manera contundent a la txeca Brenda Fruhvirtova, número 88 del món, (6-4, 6- 2) en una hora i 21 minuts de trobada.

La de Begur, doncs, continua amb pas ferm a Wimbledon després de vèncer amb superioritat Fruhvitova, ficant-se per segon any consecutiu a la tercera ronda del torneig britànic. La catalana s'està retrobant amb la seva millor versió, i fins ara no ha cedit cap set al torneig, superant dos tennistes amb millor rànquing WTA.

La tennista va basar la seva superioritat en un joc agressiu amb què va aconseguir fins a 22 cops guanyadors, un registre molt superior als nou aconseguits pel seu rival. A més, la sacada de Badosa va funcionar a la perfecció guanyant el 74 per cent dels punts disputats amb el primer, encara que per al proper partit haurà d'ajustar el seu segon servei, ja que va cometre fins a sis dobles faltes i només va guanyar el 32 per cent dels punts jugats.

No va tenir la millor arrencada possible el partit per a Badosa, que en el primer joc del partit cediria el seu servei, donant l'únic avantatge que tindria al partit Fruhvirtova. I és que la reacció de la nascuda a Nova York no es va fer esperar, i en la primera oportunitat de trencament, en el segon joc del partit, va tornar el break a la txeca. Seria el primer dels tres trencaments que assestaria Badosa el seu rival a la primera mànega, ja que també ho aconseguiria en el sisè i desè joc del set.

Al segon i definitiu set de partit, la superioritat de Badosa al partit es va fer encara més palesa, no donant des de l'inici cap tipus d'opció a Fruhvertova. La catalana va arrencar de manera aclaparadora amb un parcial de 4-1 a favor seu, aconseguint trencar els dos primers torns de servei de la txeca i, malgrat cedir en una ocasió el seu servei, posar la directa cap al partit. Un matx que acabaria tancant amb un altre trencament de servei al vuitè i definitiu joc del set (6-2).

Ara, la següent pedra al camí de Badosa al torneig serà la russa Daria Kasatkina, cap de sèrie número 14 del torneig i número 12 del rànquing WTA, que ve d'arrasar en segona ronda la britànica Yuriko Lily Miyazaki per un doble 6 -0.