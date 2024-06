Pedri: ''Estic en un dels millors moments de la temporada''

El centrecampista de la selecció espanyola Pedri González va celebrar estar abans d'afrontar l'Eurocopa d'Alemanya "en un dels millors moments" després de passar una temporada "difícil" i va agrair el paper del seleccionador Luis de la Fuente que hi confia "molt". i que és el culpable que se senti "important" en un equip en què no jugava pels seus problemes amb les lesions des del Mundial de Qatar del 2022.

"Sí, sento que puc aportar molt, he treballat molt per arribar on sóc ara. Aquesta temporada per a mi ha estat difícil, però és clar que estic en un dels millors moments d'aquest any i intento ser tan bé com sigui possible per a l'equip i ajudar de la manera que es pugui", va indicar Pedri en roda de premsa.

El canari va deixar clar que no ha tingut "por" al camp per les seves contínues lesions. "Tenen més por moltes vegades vosaltres, la premsa, que ho diuen tota l'estona. Jo dins del camp no tinc cap por i intento jugar i gaudir sobretot", ha dit. El jugador del FC Barcelona se sent "molt bé físicament" i amb "moltes ganes de sobretot d'afrontar el partit de Croàcia i començar ja l'Eurocopa", un torneig en què el 2021 va brillar i va ser elegit com el millor jove.

"La recordo molt bé. Vam fer un gran campionat i crec que si no arriba a ser per aquests penals contra Itàlia, podríem tenir opcions de guanyar-la", va advertir. Pedri va afirmar que està "molt feliç" i "amb moltíssimes ganes" en un equip on Luis de la Fuente és clau. "Em sento important perquè el míster m'ho diu, confia molt en mi", va admetre el subcampió olímpic.

"Sobretot des que va entrar al càrrec, cada vegada que em passava un contratemps o alguna cosa, sempre em trucava, es preocupava per mi i la veritat que li estic molt agraït perquè en els moments dolents, quan tots són crítiques i tot en tu contra, que el seleccionador es preocupi per tu, et dóna molta confiança i ganes de treballar per millorar i donar-li aquesta confiança que m'ha donat”, va afegir. I una de les coses que li demana el de La Rioja és millorar el seu encert de cara a porteria.

"Sempre ho intento millorar. Són coses que em demana per exemple Luis quan estic aquí i les intento treballar dia a dia als entrenaments. Quan puc intent quedar-me fent finalització i sobretot també la posició en què joc és molt més avançada, tens moltes més oportunitats d'arribar a gol i sobretot ets a la zona de perill”, va detallar. D'altra banda, el de Tegueste ha recordat que el debut davant Croàcia és clau perquè “és important començar amb bon peu”.

"Però ja s'ha vist que moltes seleccions guanyen un gran torneig perdent el primer partit, així que no cal tenir ansietat per aquest partit. És clar que sortirem a guanyar i no ens voldrem deixar res fora del camp. Sobretot sortir amb tot, som molt joves i tenim moltíssimes ganes que comenci ja”, va ressaltar.

"Un equip guanyarà sempre un sol jugador"

"En aquests dies previs els que més vols és que arribi el primer partit. Crec que els objectius es van donant dia rere dia i partit rere partit, però és clar que no vam venir a Alemanya a intentar perdre", va asseverar Pedri sobre les ambicions de la selecció en aquesta Eurocopa. En aquest sentit, ha destacat que "la base més gran" del combinat nacional és que són "un equip, una família tant dins com fora del camp", sense dependre de tantes individualitats.

"Crec que un equip a un jugador només el guanyarà sempre i aquest és el nostre punt a favor, que tant dins com fora del camp estem molt units", va expressar el tenerifenc.

Aquest va puntualitzar que "el líder" en aquesta selecció "és l'equip en conjunt", però que "hi ha molts jugadors que ajuden molt i fan de líders". "Però crec que la gran diferència amb totes les seleccions és que som un equip i no hi ha un líder que sobresurti per la resta", va insistir el blaugrana. Preguntat per Lamine Yamal, que jugarà amb només 16 anys i ja amb galons, Pedri té clar que cal donar-li "pocs consells".

"Crec que dins del camp no pensa gaire en la pressió de jugar una Eurocopa o un gran torneig. Ell juga i es diverteix i es nota quan ho fa i sobretot cal ajudar-lo amb qualsevol dubte que tingui i qualsevol cosa que li pugui pujar pel cap", va manifestar. Finalment, el canari va deixar clar que "tot el que sigui comparar-se" amb la generació que va aconseguir el triplet entre el 2008 i el 2012 és "complicat" i sortiran "perdent en moltes coses".

"Però intentem assemblar-nos el màxim possible a ella. Els futbolistes que tenim són amb diferents qualitats, però sempre intentem mantenir el nostre estil de joc i sobretot guanyarem, tampoc hem de ser sempre fidel a l'estil i intentar tenir la possessió i perdre, és clar", va sentenciar sobre el popular 'tiki-taka'.