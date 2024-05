Pedro Sánchez promet un millor finançament per a Catalunya amb Illa com a President

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès a treballar per a un "fins i millor" finançament a Catalunya durant la clausura aquest divendres de la 39 Trobada del Cercle d'Economia.

Així ho ha afirmat durant la seva intervenció afegint que aquesta busca que es “compleixi amb els principis establerts a l'Estatut i validats pel mateix Tribunal Constitucional”.

D'aquesta manera ha expressat Sánchez que vol “complir els compromisos adquirits i redoblar la inversió en infraestructures, per deixar enrere anys estèrils” a la comunitat catalana.

En tot moment ha expressat l'oportunitat d'iniciar una “nova etapa a Catalunya després de la victòria el 12 de maig passat del PSC, encapçalat per Salvador Illa”.

D'aquesta manera, el president del Govern ha volgut contestar la petició expressa del Cercle d'Economia, que li ha reclamat diàleg i transversalitat per deixar enrere la polarització instal·lada a la societat catalana.

De fet, li han demanat al discurs final una reforma "urgent" i "profunda" del sistema de finançament autonòmic a través del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

Guardiola ha afirmat que “la clau mestra del nou sistema ha de recaure en la capacitat financera suficient i la coresponsabilitat en ingressos i despeses i la capacitat normativa i recaptatòria de les comunitats”. El model, a més, hauria de comptar “amb un mínim nivell de solidaritat taxada i transparent i un "principi d'ordinalitat" que tingui en compte el cost de la vida.

De fet, el president del Cercle va demanar tres coses a Pedro Sánchez durant el seu discurs final: un nou finançament autonòmic, una aposta per l'estabilitat econòmica tant a Espanya com a Europa i que es rebaixés el clima de polarització política al país.

Salvador Illa és la clau que obre un nou començament a Catalunya

Per al president del Govern, Pedro Sánchez, “no hi ha possibilitat d'aconseguir una majoria de Govern sense la participació de la primera força política”, al·ludint així en la seva intervenció a la victòria del PSC als comicis del 12 de maig passat a Catalunya.

Amb una actitud rotunda ha afirmat davant els empresaris catalans que “per aconseguir una majoria a Catalunya tots els camins passen per Salvador Illa i tots els camins arriben a Salvador Illa”.

A més, ha afegit que “la decisió del president de Catalunya es decidirà exclusivament a Catalunya i respondrà només als interessos de Catalunya”.

Amb aquesta afirmació, Sánchez ha volgut tancar la porta definitivament a una possible investidura de Carles Puigdemont.

El president de l'Executiu també ha agraït públicament a l'expresident català, Pere Aragonès, el treball al capdavant de la Generalitat seguint així el camí marcat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en l'obertura d'aquestes mateixes jornades dimecres a la tarda.

Sánchez ha afirmat que "Catalunya tindrà un Govern central que respectes la història de Catalunya i que donarà suport al català", perquè per a ell "no es pot permetre el luxe d'una repetició electoral".

Pel que fa a inversions, ha deixat sobre la taula tres temes, principalment "el corredor del Mediterrani, el traspàs de Rodalies i la condonació d´una part del deute del FLA", és a dir, tres històriques peticions de Catalunya a l´Estat.

El president del Govern durant la visita a Barcelona ha volgut agrair també als socis del Cercle d'Economia el seu suport en la concessió dels indults als independentistes fa dos anys com a via per normalitzar la situació a Catalunya.

En aquest sentit el president del Cercle va al·ludir en el seu discurs final també com va ser de difícil prendre aquesta decisió que va ser “objecte d'un gran debat intern dins de la nostra institució”.

Per Sánchez fruit d'aquesta “aposta valenta” per la convivència “tenim ara el resultat de les eleccions del 12 de maig” que segons el president del Govern “confirma que Catalunya aposta pel retrobament, el diàleg i no pas per la confrontació”.