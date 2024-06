Els perceptors del salari mínim no hauran de pagar IRPF

per Redacció CatalunyaPress

El Consell de Ministres d'Espanya va aprovar dimarts passat un decret llei que introdueix importants canvis fiscals destinats a donar suport a les famílies i alleujar la càrrega econòmica dels treballadors de rendes mitjanes i baixes. Segons va anunciar la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) serà eliminat per als perceptors del Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat en 15.876 euros anuals. Aquesta mesura permetrà que aquests treballadors no tinguin retencions d'IRPF ni hagin de pagar posteriorment.

A més, les retencions de l'IRPF es reduiran per a treballadors i pensionistes amb rendes properes a la retribució mínima, beneficiant així un total de 5,2 milions de contribuents que veuran un estalvi de 1.385 milions d'euros. La rebaixa s'aplicarà a ingressos de fins a 22.000 euros anuals, consolidant el compromís del Govern de donar suport a les rendes més baixes i mitges.

Montero va destacar que aquestes mesures formen part d'una sèrie d'iniciatives implementades des del 2020 per protegir la majoria social, que sumen un total de 120.000 milions d'euros en ajuts. Entre les altres mesures aprovades aquest dimarts hi ha la supressió temporal de l'IVA a l'oli d'oliva de l'1 de juliol al 30 de setembre i la continuïtat de l'eliminació de l'IVA en aliments bàsics com pa, llet i fruites, i la reducció del 5% en pastes i olis.

El decret també estén la prohibició de tallar els subministraments bàsics a consumidors vulnerables per impagament fins a finals d'any, i amplia el descompte del bo social elèctric fins al 30 de juny de l'any que ve. A més, s'ha aprovat un augment salarial del 2% per als empleats públics i l'actualització dels lliuraments a compte per a les comunitats autònomes i els ajuntaments.

El Govern anticipa que la inflació es normalitzarà l'últim trimestre de l'any i permet retirar algunes d'aquestes mesures. Tot i això, Montero ha subratllat que l'Executiu continuarà recolzant les famílies i el teixit productiu mentre sigui necessari per recuperar la normalitat. Aquestes mesures reflecteixen la intenció del Govern d'ajudar els ciutadans en un context de desafiaments econòmics globals.