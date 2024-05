Pèrdues milionàries a l'Espanyol pel descens a Segona Divisió

A qualsevol país del món, i també a qualsevol disciplina esportiva, la diferència entre disputar la primera i la segona categoria de qualsevol competició esportiva és considerable. I això ho poden preguntar al RCD Espanyol.

Després de la compra del club per part del grup Rastar, amb Chen Yansheng al capdavant, s'esperava un impuls cap amunt; de fet, el gener del 2016, quan es va oficialitzar l'entrada de l'empresari xinès a l'entitat, Yansheng va pronunciar unes paraules que encara avui el persegueixen. "En menys de tres anys, a Champions". Res més lluny de la realitat.

La veritat és que l'entitat blanc-i-blava ha estat, a l'era Chen, dues vegades a la categoria de plata del futbol espanyol; al final de la temporada 2019-20, marcada per la pandèmia, va baixar, encara que va recuperar la categoria de forma solvent el curs següent.

Tot i això, els periquitos patirien una nova copa en forma de descens al final de la campanya 2022-23. I el curs 2023-24, esportivament, ha estat convuls i hi ha una cosa que és clara: si el RCDE puja, ho farà via play-off .

Sangria econòmica

A l'aspecte esportiu cal sumar-hi la qüestió econòmica; i és que segons les seves pròpies dades econòmiques, va tancar la temporada 2022-23, amb un 11,6% més de pèrdues que el curs anterior. En xifres absolutes, van ser de 22,2 milions d'euros.

Cal tenir en compte, a més, que en aquesta campanya que encara no s'ha acabat, els ingressos per drets de televisió són menors, de manera que sembla clau per al RCDE recuperar la màxima categoria com més aviat millor.

Com es pot millorar?

Però més enllà de treballar per intentar cobrir aquests mals números, també s'ha de treballar per augmentar els ingressos. Segons informa el portal especialitzat Llotja23 , el club espera acabar l'exercici d'aquest any amb una pujada de la facturació del 12%, amb la potenciació de la seva àrea de negoci Football Programmes, que la faria ingressar prop de 500.000 euros.

També és important Football Programmes, en què el club inclou l'activitat formativa externalitzada que es desenvolupa a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. A més, RCD Espanyol porta a terme projectes formatius a la Xina, els Estats Units, el Japó i Egipte, entre altres estats.