Peter Pellegrini va assumir avui, 15 de juny del 2024, com a nou president d'Eslovàquia. Pellegrini, nascut el 1975 a Banská Bystrica, és un polític eslovac que ha ocupat diversos càrrecs importants al llarg de la seva carrera, incloent-hi el de primer ministre entre el 2018 i el 2020, i el de president del Parlament des d'octubre del 2023.

Pellegrini va començar la seva carrera política com a assistent parlamentari i després com a diputat. La seva carrera es va enlairar el 2014 quan va assumir rols importants al govern, incloent-hi el de ministre d'Educació i vicepresident d'Inversions. El 2018, va reemplaçar Robert Fico com a primer ministre després de la renúncia d'aquest a causa de la indignació popular per l'assassinat del periodista Ján Kuciak. El 2020, va fundar el seu propi partit, Hlas-SD (Veu - Socialdemocràcia), buscant distanciar-se de Fico, encara que les crítiques apunten que mai no va aconseguir desvincular-se completament d'ell.

Pellegrini és conegut pel seu enfocament populista i prorus, similar al de Fico. Durant la seva campanya presidencial, es va mostrar a favor de recuperar la sobirania eslovaca i es va oposar a l'ajuda militar a Ucraïna, alineant-se amb la postura del govern actual de cercar negociacions amb Rússia a costa de la integritat territorial ucraïnesa. Socialment s'oposa a les unions civils del mateix sexe, en un país on el matrimoni entre un home i una dona està constitucionalment protegit.

Pellegrini va guanyar les eleccions presidencials de l'abril del 2024, obtenint el 53.55% dels vots al balotatge contra Ivan Korcok, un diplomàtic prooccidental. La seva victòria es percep com un reforç al govern de Fico, preocupant la Unió Europea per un possible allunyament d'Eslovàquia del bloc comunitari.

Un dels principals desafiaments que enfronta Pellegrini és equilibrar la seva posició pro-europea amb la proximitat a Rússia i la necessitat de protegir els interessos eslovacs. A més, ha de manejar la tensió entre seguir recolzant Ucraïna o buscar un acostament amb Moscou, cosa que ha estat un tema divisiu en la política eslovaca. Internament, haurà de bregar amb les expectatives d'independència davant del govern de Fico i demostrar la seva capacitat per actuar de manera autònoma i en benefici de la democràcia i l'estat de dret a Eslovàquia.