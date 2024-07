La petició del president de Pimec, Antoni Cañete, als partits polítics catalans

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat aquest dimecres 3 de juliol als partits amb representació al Parlament que arribin a un acord per configurar un nou Govern "tan ràpid com sigui possible" i que sigui un executiu fort, capaç de prendre decisions.

Així s'ha expressat Cañete en una entrevista publicada pel diari digital El Món , en què ha matisat que, com a representant d'una organització empresarial, no li correspon valorar preferències de candidats, però sí instar a investir un nou president català.

Cañete ha demanat evitar una repetició electoral perquè considera que "tot apunta que hi hauria un resultat similar a l'actual", per la qual cosa, segons ell, únicament serviria per allargar el període d'interinitat al Govern i per augmentar la desafecció entre la ciutadania .

Sobre les empreses que van traslladar les seus fora de Catalunya durant l'època del Procés, ha subratllat que el món econòmic es mou d'acord amb els seus interessos i que busca estabilitat, i ha previst que, si no es generen incerteses, aquestes companyies tornaran "de manera natural".

Alhora, ha defensat la llei d'amnistia perquè la "partida torni a un àmbit des d'on no hauria d'haver sortit mai", i ha valorat que la mesura serveix per normalitzar la situació a Catalunya i, remarca, dirimir les diferències.

Investidura? Repetició electoral?

Amb el Parlament constituït, el que falta ara és que es convoqui la sessió d'investidura... encara que això no és clar en quin moment podria passar.

Salvador Illa i Carles Puigdemont són, avui dia, els dos únics candidats amb opcions reals per ocupar la presidència de la Generalitat, si bé tots dos necessiten teixir pactes, per la qual cosa encara avui, quan ens acostem als dos mesos des que es celebressin les eleccions, el passat diumenge 12 de maig, no se sap quin dia es podria celebrar aquesta sessió.

De fet, la possibilitat que hi hagi una repetició d'eleccions tampoc no està descartada, ni de bon tros. En cas de fracassar la investidura, s'hauria de tornar a votar al mes d'octubre.