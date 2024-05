La petició de la ministra Rego després de l'ofensiva d'Israel sobre Rafah

per Redacció CatalunyaPress

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha reclamat que Espanya imposi sancions al Govern israelià dirigit per Benjamin Netanyahu, davant de l'ofensiva sobre Rafah, a la Franja de Gaza.

"El bombardeig i invasió de Rafah per Israel bloqueja la sortida de persones o entrada d'ajuda humanitària a tot Gaza. Espanya ha d'imposar sancions al govern de Netanyahu", ha traslladat Rego mitjançant un missatge a la xarxa social 'X'.

La ministra, dirigent d'IU i d'ascendència palestina, ha denunciat que Israel comet un "un genocidi contra el poble palestí".

"Israel és l'estat del terror"

Per part seva, la diputada de Sumar per Más Madrid, Tesh Sidi, ha assegurat també en aquesta xarxa social que "no té cap sentit mantenir cap tipus de relació amb Israel". "És un Estat genocida i lluny de ser l''única democràcia a Orient és l'Estat del terror", ha sentenciat.

També el portaveu parlamentari d'IU i diputat del grup plurinacional, Enrique Santiago, ha proclamat que "Israel ha portat l'infern a Gaza".

"Crims de guerra, genocidi, tortura... res no deté el sionisme en la seva campanya d'extermini del poble palestí", ha censurat per destacar que treballaran per portar els responsables davant la justícia internacional.

Sumar ha reclamat al PSOE aprovar aquest dimarts 7 de maig al Consell de Ministres el reconeixement de l'Estat palestí, en destacar que és una mesura més per intentar aturar la "barbàrie" a Gaza.

24 hores després de l'alto el foc acordat

Aquest episodi ha arribat malgrat que dilluns passat 6 de maig Hamàs acceptés proposta d'alto el foc a Gaza presentada per Qatar i Egipte. 34.600 persones han mort en els darrers 7 mesos.

Segons la premsa israeliana, la proposta a què Hamàs ha donat llum verda consta de tres fases. La primera preveu l'alliberament de 33 ostatges vius –dones, nens, ancians i malalts– en el marc d'una treva de 40 dies, a canvi de centenars de presoners de seguretat palestins. A la segona, tots els presos que segueixen amb vida serien alliberats durant una nova treva de 42 dies, a canvi d'altres centenars de presos de seguretat, i l'Exèrcit israelià retiraria les seves tropes de Gaza. La tercera i última fase de l'acord tornaria a durar 42 dies, i Hamàs hauria de lliurar els cadàvers de les persones assassinades el 7 d'octubre o mortes en captivitat, a canvi de cadàvers de presos de seguretat palestins morts sota custòdia israeliana.