Les peticions del Col·legi de Periodistes en el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa

Aquest divendres 3 de maig, com cada dia com avui des del 1993, se celebra el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.

En aquesta data s‟avalua l‟estat de la llibertat de premsa a nivell mundial, la defensa als atacs a la independència de la premsa i dels periodistes i es ret homenatge a aquells professionals del periodisme que han perdut la vida en l‟exercici del seu labor.

Cada any s'escull un lema, i en aquesta ocasió és Premsa per al planeta: El periodisme davant de la crisi ambiental , dedicat a la importància del periodisme i la llibertat d'expressió en el context de l'actual crisi mediambiental a tot el món.

Peticions del Col·legi de Periodistes

Per part seva, la principal associació catalana del gremi, el Col·legi de Periodistes, ha publicat un escrit amb reflexions sobre aquesta jornada.

"En el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa el Col·legi de Periodistes de Catalunya insta a la consciència dels i les periodistes, així com dels propietaris dels mitjans de comunicació, i un ferm compromís amb la deontologia i el rigor. Demana a els responsables polítics que situïn el dret a la informació com a prioritat de la seva agenda i que la ciutadania comprengui que l'accés a la informació és un dret tan valuós com la resta”, comença el text.

Recorden que "2024 és un any d'eleccions en majúscules. La ciutadania de més de 70 països a tot el món està cridada a les urnes. Els catalans estem a punt de votar en dos comicis: les eleccions al Parlament, el 12 de maig, ia l'Europeu, el 9 de juny”.

La lliure elecció dels governants és l'element clau de la democràcia, el sistema que garanteix millor les llibertats individuals i col·lectives de les persones. La llibertat a l'hora d'escollir una papereta o una altra depèn, de manera gairebé exclusiva, de tenir la informació necessària que ha de ser sobretot veraç i plural.

Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa anys que alertem dels riscos que la desinformació, motivada pel volum descontrolat d'informació a què tenim accés i per les mentides que es fan entrar al circuit informatiu de forma malintencionada, comporta per a les llibertats de tots. No ens hem quedat a l'alerta. Fa més de setze anys que organitzem tallers d'educació mediàtica adreçats als col·lectius més vulnerables i alhora treballem per actualitzar i posar en valor la deontologia professional. Formar la ciutadania per moure's en un entorn de saturació informativa i dotar-nos d'un periodisme eficient i eficaç són armes valuoses en la lluita contra la desinformació, per això apostem de manera inequívoca i decidida.

Les peticions

L'escrit acaba amb diverses reivindicacions