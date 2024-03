PICVISA rep el Premi Indústria 4.0 a la gala Premis Empresa de l'Any 2024

per Redacció CatalunyaPress

PICVISA, empresa pionera en el disseny, desenvolupament i producció d'equips de selecció i classificació per a materials valoritzables, i la seva destacada tasca en l'àmbit de la innovació li ha valgut el prestigiós Premi Industria 4.0 als Premis Empresa de l'Any 2024.

La cerimònia de lliurament de premis va tenir lloc a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, on PICVISA va ser reconeguda per la seva excel·lència al camp de la tecnologia aplicada a la indústria.

Amb un enfocament en constant evolució, PICVISA es distingeix per oferir solucions avançades basades en robòtica, intel·ligència artificial i visió artificial tant al mercat nacional com internacional. Els seus equips són capaços de fer la selecció i classificació de materials segons la seva composició, forma i/o color gràcies al programari innovador que han desenvolupat. L'empresa ha sabut adaptar-se a les demandes del mercat, ampliant la seva gamma de productes i serveis per incloure la separació òptica de residus, solucions de robòtica, intel·ligència artificial i deep learning , proporcionant solucions integrals als seus clients.

El guardó va ser rebut per Joan Manel Casamitjana, CEO de PICVISA, que va expressar la gratitud pel reconeixement. El premi el va entregar Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en un acte que va destacar la importància de la innovació i el compromís empresarial amb l'avenç tecnològic.

És important destacar que, tot just fa quatre mesos, el desembre del 2023, PICVISA va obtenir la certificació B Corp, convertint-se en la primera empresa del sector de classificació automàtica de residus a assolir aquest reconeixement. Aquesta certificació reforça el compromís de PICVISA amb el medi ambient i la transparència empresarial, consolidant la seva posició com a líder al seu camp i demostrant la seva contribució positiva a la societat i al planeta.

Des del novembre del 2021, PICVISA forma part de DFactory Barcelona, el hub tecnològic més gran d'indústria 4.0 de referència a nivell mundial impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El hub tecnològic afavoreix la col·laboració de projectes entre les multinacionals, empreses locals i startups que conviuen a l'edifici per generar tecnologia conjunta i nous models de negoci.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, va voler destacar en el moment del lliurament del premi Industria 4.0 que “PICVISA és un exemple clar d'innovació tecnològica, disrupció de noves tecnologies i creació de talent especialitzat. Totes i cadascuna de les empreses que pertanyen al DFactory Barcelona ens ajuden a continuar impulsant el foment i el desenvolupament de la indústria 4.0 i alhora promoure l'atracció de talent, la tecnologia i les inversions en un espai compartit, a l'avantguarda tecnològica”.

Actualment el DFactory Barcelona compta amb unes instal·lacions de 17.000 metres quadrats en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals, on ja s'han instal·lat més de 30 companyies i on hi treballen més de 500 persones, xifres que es tradueixen en un 85% docupació total de ledifici.

Els Premis Empresa de l'Any 2024 també van reconèixer Aigües de Barcelona (Empresa de l'Any), Marco Sansavini (Empresari de l'Any), Moventia (Familiar), Do Good (Inclusiva), Peptomyc (Innovadora), Soler & Palau (Internacional) i 011 h (Sostenible).