per Helena Celma

La firma espacial emergent japonesa Space One ha fracassat en el llançament del seu primer coet a l'espai, en fer-ho explotar segons després de l'enlairament.

El coet lleuger Kairos va explotar en flames pocs segons després d'enlairar-se al voltant de les 02.00 UTC de dimecres, les 11 del matí hora local, des del port espacial Kii, a uns 420 quilòmetres al sud-oest de Tòquio. Imatges en viu van mostrar una columna de fum que envoltava les restes en flames, que es va extingir poc després.

"Es va enviar una ordre d'autodestrucció poc després del llançament", va dir Space One en un comunicat. No va oferir immediatament detalls sobre els problemes amb el vol.

"Encara que és desafortunat, ens alegrem que el dispositiu d'autodestrucció hagi funcionat ràpidament i ningú no hagi resultat ferit", va dir als periodistes el governador de Wakayama, Shuhei Kishimoto, citat per Bloomberg. Kairos, que en grec antic significa “el moment adequat”, portava un satèl·lit del govern, segons Space One.

El llançament estava previst per al 9 de març, però els operadors es van veure obligats a endarrerir-lo després que es trobés un vaixell a alta mar al que se suposava era una zona evacuada.

L'empresa, fundada el 2018, compta amb el suport d'inversors com ara Canon Electronics. Els llançaments anteriors es van endarrerir per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, segons el director executiu, Masakazu Toyoda.

Amb 18 metres, el Kairos és més baix que l'Epsilon de 24 metres d'alçada de l'agència espacial japonesa i l'H3 de 63 metres d'alçada, que JAXA va llançar al febrer. La seva mida està pensada per omplir un nínxol al mercat local oferint preus competitius i missions freqüents, va dir Toyoda als periodistes l'1 de març.

Space Port Kii és el primer complex de llançament del país per a missions comercials i ofereix a les empreses una alternativa a la base de Tnaegashima que utilitza JAXA al sud del Japó.