VidaCaixa ha nomenat l'expresidenta d'Unespa Pilar González de Frutos consellera independent en substitució de Paloma Jiménez Baena, que ha acabat el seu mandat després de sis anys al càrrec, segons ha informat aquest dilluns l'entitat.

González de Frutos, que va presidir Unespa durant 20 anys, també ha estat presidenta de la Federació Interamericana d'Entitats d'Assegurances (Fides), vicepresidenta de CEOE i membre del board d'Insurance Europe.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), el 1980 es va incorporar al Cos Superior d'Inspectors d'Assegurances de l'Estat.

Va realitzar tasques de supervisió a asseguradores entre el 1980 i el 1983, any en què va ser destinada al Consorci de Compensació d'Assegurances, on va romandre fins al gener del 1997. Va ser directora d'Operacions d'aquest ens públic durant 8 anys.

El gener del 1997 va ser nomenada directora general d'Assegurances i Fons de Pensions pel Consell de Ministres, responsabilitat que va exercir fins al desembre del 2002.

També va treballar a la Inspecció dels serveis del Ministeri d'Hisenda, fins que el juny del 2003 va accedir a la presidència d'Unespa.

El consell d'administració de VidaCaixa té la missió de dirigir, gestionar i representar la companyia i està integrat per Jordi Gual (president), Tomás Muniesa (vicepresident), Javier Valle (conseller director general) i Víctor Manuel Allende, Natividad Capella, Esperanza de l'Hoyo, Jordi Deulofeu, María Dolores Pescador, Xavier Ibarz, Pilar González de Frutos, José María Leal, Juan Manuel Negro, Francisco García-Valdecasas, Rafael Villaseca Marco com a consellers.

També en formen part Óscar Figueres com a secretari no conseller i Pablo Pernía com a vicesecretari no conseller.