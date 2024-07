Pilota d'oxigen per a Trump: el Suprem li reconeix una immunitat parcial

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha avalat que l'expresident Donald Trump tenia certa immunitat durant el seu temps al capdavant de la Casa Blanca i dilata el procés penal davant la Justícia pels càrrecs presentats contra el magnat novaiorquès per tractar suposadament de revertir els resultats electorals després de les eleccions del novembre del 2020 en què va perdre davant de l'actual president, Joe Biden.

La cort ha dictaminat així que Trump gaudeix, efectivament, de la immunitat reservada als Estats Units al president durant els actes oficials, si bé apunta que no tots els actes en què va participar l'exmandatari poden ser qualificats d'aquesta manera, per això descarta la tan anhelada immunitat total sol·licitada per Trump per evitar ser jutjat just abans que se celebrin les eleccions del novembre.

"Concloem que seguint l'estructura constitucional que afavoreix la separació de poders, la naturalesa del poder presidencial requereix que el president en qüestió gaudeixi de certa immunitat davant de processos penals en el marc d'actes oficials durant el seu mandat", ha assenyalat el magistrat i president del Suprem, John Roberts.

"Almenys pel que fa a l'exercici dels poders constitucionals que s'atorga al president, aquesta immunitat ha de ser absoluta", ha aclarit Roberts, segons informacions recollides per la CNN .

La sentència suposa un recolzament per a Trump, que l'ha qualificat com "una gran victòria per a la Constitució i la democràcia" en plena campanya electoral per fer-se novament amb la Presidència en propers comicis. "Orgullós de ser nord-americà", ha proclamat a les xarxes socials.

Així, la Justícia nord-americana concedeix als tribunals de menor instància la possibilitat de resoldre pel seu compte en quins casos Trump es trobava en ple exercici de les seves funcions com a president i quan aquests casos eren purament personals i s'escapaven de l'oficialisme --i, per tant, no queden protegits per aquesta immunitat parcial--.

Aquesta decisió dificulta que sigui jutjat en relació amb l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021, en què van morir cinc persones --un d'ells un agent de Policia-- i 14 més van resultar ferides. "Demanem al tribunal de districte que determini en primera instància si la conducta de Trump en aquest cas entra a la categoria d'oficial o no oficial", ha asseverat Roberts.