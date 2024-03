Piqué, en dubte: ¿Acudirà la policia al seu domicili després d'anar al de Rubiales?

per Redacció CatalunyaPress

La seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el domicili de l'expresident Luis Rubiales a Granada han estat objecte de registre per part de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) aquest dimecres.

La investigació se centra en presumptes contractes irregulars dels darrers cinc anys, específicament aquells signats amb l'empresa Kosmos, pertanyent a l'exfutbolista Gerard Piqué, per a l'organització de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita.

De moment s'han fet set detencions, entre les quals s'inclouen la del director jurídic de la RFEF, Pedro González Segura, i l'assessor extern jurídic, Tomás González Cueto, que era una persona de confiança de Rubiales.

Rubiales no ha estat detingut de moment, ja que és a la República Dominicana actualment, i falta per saber si serà un dels següents a ser arrestat.

Aquesta operació s'emmarca en una intervenció relacionada amb presumptes activitats delictives associades amb corrupció en negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals.

La Supercopa, al punt de mira

Les accions s'estan duent a terme a diverses províncies d'Espanya, amb 11 registres domiciliaris i sol·licituds judicials a entitats públiques i privades.

La investigació està sent dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda, i s'ha iniciat arran d'una querella presentada el 30 de maig del 2022 per Transparència i Democràcia a l'Esport.

El trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita va ser una de les primeres decisions de Rubiales en assumir la presidència de la RFEF el maig del 2018.

L'acord signat, amb una durada de sis anys, implicava un pagament de 40 milions d'euros per temporada.

En aquest procés, Gerard Piqué va jugar un paper clau com a intermediari, pactant amb Rubiales una comissió de quatre milions d'euros per edició, cosa que sumaria un total de 24 milions.

La querella presentada per Galán assenyala un presumpte acord previ entre les parts per beneficiar-se econòmicament i acusa Rubiales d'abusar del càrrec per influir en les autoritats de Riad.

El text de la querella també destaca la introducció de clàusules al contracte que, segons la denúncia, beneficiarien la RFEF en cas de cancel·lació de l'esdeveniment a l'Aràbia Saudita, permetent rescindir l'acord sense conseqüències financeres.

Davant d'aquest panorama, és més que lògic que les autoritats hagin acudit al domicili de Rubiales, i no seria estrany que també vagin a l'habitatge de Gerard Piqué per fer el mateix procediment.