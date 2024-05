Els pisos turístics van augmentar un 9,2% a Espanya a l'últim any

Els habitatges turístics van augmentar un 9,2% a Espanya l'últim any (febrer del 2024 respecte al febrer del 2023), amb un total de 351.389 apartaments, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Tots aquests pisos turístics representen l'1,33% del total d'habitatges al territori espanyol, mentre que fa un any concentraven l'1,21%. Aquestes xifres ja són superiors a l'1,29% que suposaven l'octubre de l'any passat, amb 340.424 pisos d'ús turístic.

Per comunitats autònomes, Andalusia lidera el nombre d'apartaments turístics, amb 82.454 (+17,5%), seguida del País Valencià i Catalunya, amb 59.413 (+19%) i 52.598 pisos (+15%), respectivament. Els segueixen les Canàries (46.784 i +9,6%), les Balears (25.073 i -1,2%), Madrid (19.456 i +19%) i Galícia (17.883 i +21%).

Pel que fa a les places que suposen aquest total d'habitatges turístics, van assolir la xifra de 1.751.263 el febrer d'aquest any, davant de les 1.545.368 del mateix mes del 2023, un 13,3% més. A més, les places per habitatge turístic van passar així a les 4,98, lleugerament inferiors als anys anteriors en què suposaven 5,06 per pis.

Els problemes que suposa l'abundància de pisos turístics

Els pisos turístics són habitatges destinats al lloguer temporal a turistes i visitants en lloc de ser residències permanents. En general, aquests pisos es lloguen per períodes curts de temps, que van des de pocs dies fins a algunes setmanes, i es gestionen a través de plataformes en línia o empreses dedicades a la gestió d'allotjaments turístics.

Com s'ha explicat, els pisos turístics han experimentat un augment notable els últims anys, impulsat en gran mesura per l'auge del turisme i l'atractiu de ciutats com Barcelona o Madrid per als visitants internacionals. Però aquest creixement ha generat preocupacions i controvèrsies.

Una de les principals preocupacions és limpacte en el mercat de lloguer. L'auge dels pisos turístics ha provocat una escassetat d'habitatges disponibles per a lloguer a llarg termini, cosa que ha contribuït a augmentar els preus de lloguer en algunes zones urbanes. Això ha generat dificultats perquè els residents trobin allotjament assequible, especialment a àrees turístiques.

A més, la concentració de pisos turístics a determinades àrees urbanes ha generat problemes de convivència amb els residents locals. Entre aquests problemes s'inclouen el soroll, la manca de privadesa i el deteriorament de l'entorn urbà. Aquesta situació ha generat tensions i conflictes entre els residents i els propietaris de pisos turístics.

Un altre aspecte rellevant és la regulació i fiscalització. La manca de regulació efectiva ha permès el creixement descontrolat dels pisos turístics, fet que ha portat a la proliferació d'allotjaments no registrats o il·legals. Això ha dificultat la fiscalització i el compliment de les normatives locals, incloses les relacionades amb la seguretat, el pagament dimpostos i la qualitat del servei.

Hi ha diverses empreses i plataformes en línia que es dediquen a la gestió i lloguer d'allotjaments turístics a Espanya i Catalunya. Exemples daquestes empreses inclouen Airbnb, Booking.com, HomeAway i moltes altres que ofereixen serveis dintermediació entre propietaris i turistes. Aquestes empreses han estat objecte de crítiques i debats sobre el seu paper en la dinàmica dels pisos turístics i el seu impacte a la societat i l'economia locals.