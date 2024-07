La pitjor notícia: Silvia Domínguez es lesiona i es perdrà els Jocs Olímpics

L'esport ha mostrat la cara més cruel a Silvia Domínguez. La base de Montgat, jugadora del Perfumeries Avinguda, es va lesionar dilluns passat 1 de juliol i es perdrà els Jocs Olímpics de París, que començaran en poc més de 3 setmanes.

La bàsquet, de 37 anys, es perdrà la cita a la capital francesa, la que podria haver estat la seva tercera participació en uns JJOO després dels del 2016 a Rio (on va guanyar una medalla de plata, després de perdre la final contra els Estats Units) i la sisena plaça que va obtenir als de Tòquio, previstos per al 2020, però que es van celebrar l'any següent pel coronavirus.

"Silvia Domínguez, capitana de la selecció i una de les líders de l'equip els últims anys, no podrà continuar preparant amb l'equip la cita olímpica ni tampoc ser a París 2024", va confirmar la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) en un comunicat .

Després d'arribar a la concentració en "plenes condicions" i haver completat la primera setmana al mateix ritme que les companyes, una lesió patida a la fase final de l'estada a Vigo no li permetrà continuar amb la preparació per a la cita olímpica.

"Després dels primers dies de concentració a Vigo, la selecció ha tingut uns dies de descans en què a la base se li van fer unes proves que han determinat que pateix una lesió", va aportar la federació.

Domínguez ha rebut el suport de les seves companyes, el staff i personal de la federació i de moltes persones, que li han desitjat una ràpida i reeixida recuperació a les xarxes socials.

Formada a Barcelona i Badalona, després d'un pas per Estudiantes va fitxar pel poderós Perfumeries Avinguda, però seria quan va canviar Salamanca pel Ros Casares de València quan va aconseguir guanyar la primera Eurolliga de la seva carrera. El curs 2012-13 va fer les maletes per anar a Rússia, a l'Ekaterimburg, on va tornar a coronar-se com a campiona d'Europa.

A la campanya 2015-16 va tornar a Salamanca, on encara avui dirigeix el joc i s'ha convertit en una llegenda del bàsquet i una de les millors jugadores de la història del nostre bàsquet.