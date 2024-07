El pla a seguir per Treball per negociar la reducció de jornada

El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha afirmat que el Govern avançarà en la reducció de la jornada laboral per portar el temps de treball de les 40 hores setmanals a les 37,5 hores per al 2025 només amb sindicats, després de la posició "molt decebedor" de la patronal espanyola.

Tot i això, Pérez Rey ha afirmat que això no implica que la CEOE deixi de ser convocada per a les properes reunions, que s'estan realitzant de manera setmanal, i ha deixat oberta la porta que CEOE i Cepime continuïn a la taula de negociació.

"Nosaltres hem convocat i convocarem també la patronal a la taula de dilluns que ve. Que vinguin o no vinguin és una decisió que només els correspon a ells; òbviament crec que han d'estar en aquesta taula i que han d'alguna manera reflexionar sobre quina és aquesta actitud”, ha afegit.

Així, ha confirmat que seguiran negociant el text per reduir la jornada amb les organitzacions sindicals, ja que encara hi ha alguns elements de caràcter tècnic que "polir" i que es volen tancar amb els sindicats.

"El nostre objectiu és ara polir un text, però insisteixo, amb les organitzacions sindicals, que són les que han mostrat predisposició a fer-ho, però si la patronal d'aquí a la setmana que ve recapacita, (...) doncs benvinguts seran", Pérez Rey ha traslladat després de la reunió d'aquest dilluns amb agents socials.

Així ha respost el número dos de Yolanda Díaz, després que es complís el termini d'una setmana que el Ministeri de Treball va donar a les patronals espanyoles perquè presentessin propostes per escrit per reduir el temps de treball.

Pérez Rey ha assegurat que la patronal ha mantingut la seva postura i no ha presentat propostes ni alternatives durant la reunió i que fins i tot ha qüestionat l'objectiu del Govern de reduir legalment la jornada a 37,5 hores. "La postura de la patronal ha deixat molt a desitjar, ha estat clarament decebedora", ha lamentat.

Per a Pérez Rey, la posició de la CEOE està llastrada "per la ideologia" més que per la "democràcia" i adverteix de "llastres polítics" en la decisió de la patronal sobre reduir la jornada per adequar-la a les empreses que representa.

De la mateixa manera, ha acusat CEOE i Cepime de "burlar" la taula de diàleg social i la democràcia amb la seva postura "despengi", després de gairebé sis mesos d'esforços invertits a negociar el minvament del temps de treball.

"Jo no perdo l'esperança que puguin fer un favor a les empreses que representen i posar propostes concretes sobre la taula", ha afegit.