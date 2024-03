La plaga de xinxes a França va ser alimentada per trolls russos

per J.C. Meneses Montserrat

Sí, de tant en tant s'enfilaven pels seients del metro o pels llits dels hotels de París, però la histèria pels xinxes que es va generar a París la tardor passada va ser aparentment molt exagerada i controlada des de la llunyana Rússia. Així ho va explicar divendres el secretari d'Estat per a Assumptes Europeus francès, Jean-Noël Barrot.

Aleshores, la gegantina plaga que va aparèixer en els titulars internacionals va ser simplement una enorme falsificació? Segons Barrot, el pànic dels parisencs va ser "inflat als serveis en línia per comptes vinculats a Rússia".

"S'ha arribat fins i tot a establir una relació falsa entre l'arribada de refugiats ucraïnesos i la propagació de les xinxes. Això va ser difós per comptes vinculats al Kremlin", va afegir.

Segons ha explicat el polític, els trolls russos fins i tot van aconseguir cridar l'atenció de països estrangers sobre la suposada plaga per espantar els turistes. Afirma que van exagerar el tema fins a convertir-lo en un gran enrenou a les xarxes socials.

Després del final de les vacances d'estiu del 2023, els xinxes, que s'alimenten de sang humana, van rebre una enorme atenció als mitjans nacionals francesos. La polèmica també va arribar als mitjans internacionals.

Un vídeo tremolós d'un insecte no identificable arrossegant-se pel seient d'un tren francès a plena llum del dia va atraure milions d'espectadors. Fins i tot el “New York Times” va comentar la situació a París i va descriure els francesos com a afectats per una “psicosi col·lectiva post-Covid” a causa del pànic a les xinxes.

Nombroses aules i cinemes van ser desparasitats i netejats a fons, encara que en alguns casos va ser purament preventiu. El Govern es va prendre molt seriosament la qüestió perquè podria fer malbé la reputació de França amb vista als Jocs Olímpics d'estiu a París el 2024 (del 26 de juliol a l'11 d'agost). Per això, va convocar diverses reunions de crisi a nivell ministerial. Tot i això, ha admès que no hi havia evidència que els petits insectes estiguessin realment més estesos que abans.

França va crear una agència el 2021 per detectar intents estrangers de desestabilitzar l'opinió pública. Segons el govern francès, aquest tipus daccions per part de Rússia han augmentat enormement des de linici de la guerra dUcraïna. Actualment hi ha una gran preocupació que aquest tipus de ciberatacs puguin continuar augmentant amb vista als Jocs Olímpics.

Rússia ha interferit moltes vegades en l'opinió pública francesa per desestabilitzar el país. El 2017, a través de mitjans russos com RT o Sputnik, van difondre la remor que Emmanuel Macron era homosexual. Aleshores, l'actual president de la República estava en campanya electoral contra Marine Le Pen, i el Kremlin va intentar influir en les eleccions perquè guanyés la candidata d'ultradreta.