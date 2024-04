Els plans més immediats de Rubiales: Quan torna a Espanya?

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha avançat el seu retorn a Espanya des de República Dominicana i està previst que aterri aquest dimecres al matí a l'aeroport madrileny d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

L'hora prevista per arribar a Espanya és a les 10.15 hores, quan serà detingut per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per la investigació que afecta la seva etapa al capdavant de la RFEF i que indaga irregularitats als contractes per jugar la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita.

La defensa de l'expresident de la RFEF va informar la jutgessa de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo que Luis Rubiales tenia previst tornar a Espanya des de República Dominicana el 6 d'abril, al·legant que es trobava "a plena i total disposició" del Jutjat i que podria "tornar amb anterioritat a aquesta data si així s'estimés necessari i si fos requerit per fer-ho".

De fet, la tornada es produeix després que aquest dilluns agents de la UCO portessin a terme un registre a l'allotjament de Rubiales a Punta Cana per ordre de la jutgessa, i en què es va confiscar el telèfon mòbil i una tauleta del mateix expresident de la RFEF.

Rubiales ha explicat en declaracions a Europa Press que havia viatjat al país caribeny "per qüestions laborals" i que estava intentant "generar recursos" per a la família.

A més, ha negat en un avenç de l'entrevista que emetrà aquest dimecres 'L'Objectiu' de La Sexta haver rebut "mossegades", assegurant que els diners que tenia als seus comptes són fruit de la seva feina.

"Estic avui aquí per dir que és mentida que jo hagi enganxat una mossegada amb pisos aquí (República Dominicana). Que és mentida que tingui un equip de beisbol (...), que hagi pegat un cop de pilota a Cap Verd o que tingui terrenys per a la construcció d'hotels a l'Aràbia Saudita", ha defensat a l'avanç de l'entrevista l'expresident de la RFEF.