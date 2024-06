Un policia de Nova York mata un nen de 13 anys que portava una pistola de mentida

per Gabriel Izcovich

Divendres a la nit, un tràgic incident a Utica, Nova York, va commocionar la comunitat local i va provocar un debat nacional sobre l'ús de la força policial. Nyah Mway, un adolescent d'origen birmà de només 13 anys, va ser abatut a trets per la policia mentre portava una rèplica d'una pistola d'aire comprimit.

L'incident va tenir lloc a les 22.20 quan Mway, acompanyat per un altre menor, caminava pel carrer i va ser detingut per un control policial. En un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials, es pot veure Mway corrent, seguit per tres agents de policia. Durant la persecució, un dels oficials va disparar contra Mway, ferint-ho de gravetat. Segons les autoritats, el vídeo de la càmera corporal de l'agent involucrat mostra Mway corrent i apuntant els agents amb la pistola d'imitació.

Mway va ser ràpidament traslladat a l'Hospital Wynn d'Utica, on lamentablement va morir a causa d'una ferida de bala al pit. La resposta a l'incident va ser immediata i contundent. A la roda de premsa celebrada dissabte, fins a cinquanta familiars i membres de la comunitat es van reunir per protestar contra la violència policial. Amb cartells a la mà, van denunciar l'acció dels agents i van exigir justícia per a Nyah Mway.

El cap de policia d'Utica, Mark Williams, va declarar que Mway va apuntar amb l'arma d'imitació a un agent durant la persecució, justificant així la reacció dels oficials. Tot i aquestes declaracions, els tres policies implicats en el tiroteig han estat suspesos de les seves funcions, encara que continuaran rebent el seu salari durant la suspensió.

L'incident ha desencadenat una investigació interna per part del departament de policia d'Utica. Aquesta investigació busca aclarir els detalls exactes del que ha passat i determinar si els oficials involucrats van actuar d'acord amb els protocols establerts per a situacions d'aquest tipus.