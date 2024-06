Polònia de Lewandowski, la primera selecció eliminada de l'Euro

La selecció polonesa ha esdevingut la primera eliminada de la fase de grups de l'Eurocopa després de patir dues derrotes consecutives. En el seu debut, Polònia va caure contra Holanda per 1-2, i en la segona jornada va perdre contra Àustria per 1-3. Aquests resultats han deixat els polonesos sense possibilitat d'avançar ni tan sols com a tercers de grup als vuitens de final, ja que en el desempat preval el goal average particular, el qual tenen perdut contra els austríacs.

L'eliminació matemàtica de Polònia va ser segellada després de l'empat a zero entre França i Holanda. Amb quatre punts cadascuna, aquestes seleccions ja són inabastables per als polonesos al grup, assegurant que Polònia no pugui avançar més enllà de la fase de grups. Per tant, el proper partit de Polònia contra França serà intranscendent per als dirigits per Czesław Michniewicz, ja que el seu destí al torneig ja està segellat.

Aquest resultat és un cop dur per a la selecció i, en particular, per a la seva estrella Robert Lewandowski, que va arribar al torneig minvat físicament. El davanter del FC Barcelona es va perdre el primer partit sencer a causa d'una lesió i només va poder entrar com a revulsiu al segon matx. En clau Barça, la primerenca eliminació de Polònia suposa que Lewandowski tindrà més vacances de les que podia esperar inicialment, permetent-li un període de descans més gran abans de reincorporar-se a la pretemporada amb el seu club.

L'historial de Lewandowski a l'Eurocopa

La participació de Robert Lewandowski a l'Eurocopa ha estat un reflex dels alts i baixos de la selecció polonesa en tornejos internacionals. A l'Eurocopa 2012, celebrada a Polònia i Ucraïna, Lewandowski va anotar el primer gol del torneig, però el seu equip no va passar de la fase de grups.

A l'Eurocopa 2016 a França, Polònia va tenir una actuació destacada, arribant fins als quarts de final, on van ser eliminats per Portugal a la tanda de penals. Lewandowski, tot i anotar només un gol al torneig, va ser crucial per al seu equip en termes de lideratge i experiència.

L'Eurocopa 2020, endarrerida el 2021 a causa de la pandèmia de COVID-19, va veure novament una eliminació primerenca per a Polònia, que no va passar de la fase de grups. Ara, amb l'Eurocopa 2024 a Alemanya, Lewandowski i Polònia tornen a enfrontar-se a una eliminació primerenca, marcant un cicle desafortunat per al talentós davanter en aquest torneig continental.