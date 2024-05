Està ser popular a l'adolescència relacionat amb tenir mala qualitat del son?

Els científics han descobert, en una investigació, que els adolescents populars dormen menys que els seus companys i que les noies populars experimenten més símptomes d'insomni que els nois populars, tal com es recull a Frontiers in sleep . En concret, investigadors de Suècia i Austràlia volien descobrir com la popularitat entre els seus parells afectava els hàbits de son dels adolescents de 14 a 18 anys.

"Aquí mostrem que els adolescents populars van reportar una durada de son més curta. En particular, les noies populars -però no els nois van reportar més símptomes d'insomni", assenyala la doctora Serena Bauducco, investigadora del somni a la Universitat d'Örebro (Suècia) i primera autora de larticle. "El més interessant és que la popularitat també sembla afectar negativament el son tant abans com després de l'arribada dels telèfons intel·ligents".

En una mostra de més de 1.300 adolescents suecs, gairebé la meitat dones, els investigadors van examinar si la popularitat coincidia amb una menor durada del son. Van demanar als adolescents que nominessin fins a tres amics, i aquells que van rebre la major quantitat de nominacions van ser definits com a més populars. Aquests adolescents van dormir menys que els seus companys, els més populars fins a 27 minuts.

Quan els investigadors van observar nens i nenes per separat, també van trobar una correlació entre la popularitat i els símptomes d'insomni: les nenes més populars van experimentar més símptomes d'insomni, com ara dificultats per conciliar o romandre adormits o despertar-se massa d'hora. Els nois populars no van experimentar aquests símptomes de la mateixa manera.

Aquestes diferències sexuals encara no es comprenen completament, però el fet que els nens i les nenes tinguin diferents comportaments d'amistat podria oferir idees. "Les nenes expressen més cura i preocupació amb els amics i participen en conductes d'ajuda més que els nens. Això podria significar que tenen aquestes preocupacions quan arriba el moment de agafar el son", explica Bauducco.

“També veiem que la popularitat s'ha associat amb un pitjor somni, tant abans com després del desenvolupament de la tecnologia de comunicació portàtil”, comenta Bauducco. Això suggereix que poden no ser els telèfons intel·ligents els que fan que els adolescents populars dormin menys; en canvi, podrien estar en joc altres mecanismes.

Els investigadors especulen que més amics poden significar més temps dedicat a ells, cosa que podria resultar en menys temps per dormir. Una inversió emocional més gran també podria provocar dificultats per dormir. Ambdues explicacions s'aplicarien a èpoques anteriors i posteriors que els telèfons intel·ligents es tornessin comuns. Tot i això, això s'ha d'investigar detalladament, van dir els investigadors.

Els investigadors creuen que discutir les normes socials sobre el son i les expectatives dels companys a l'hora de ficar-se al llit és un component que falta en les intervencions existents per al somni dels adolescents. A més, calen més investigacions per examinar la relació mútua entre la connexió social i el son i donar llum sobre les diferències sexuals descobertes.