El Port de Tarragona vol ser un referent en la creació denergia eòlica marina

El Port a Tarragona vol posicionar-se com un referent a l'eòlica marina a Europa i la seva idea és potenciar-ne el creixement i ser pioner en la utilització d'aquest tipus d'energia renovable.

Port Tarragona no només se centra en la logística tradicional sinó que també aposta per la innovació i la sostenibilitat, amb projectes com ara la implementació de tecnologies verdes i la millora de la connectivitat ferroviària i vial. El port està treballant en l'ampliació de la seva capacitat operativa, amb noves instal·lacions i optimització dels processos logístics per augmentar-ne l'eficiència i la competitivitat.

A més, la presència de Port Tarragona al SIL 2024 serveix per presentar els seus projectes estratègics de futur, com ara la creació de noves infraestructures per al desenvolupament de l' eòlica marina , un sector amb gran potencial de creixement. Aquestes iniciatives formen part del compromís del port amb el desenvolupament sostenible i la transició energètica, amb l'objectiu de convertir-se en un referent al sector d'energia renovable.

En el marc de la fira, Port Tarragona ha organitzat aquest dijous la taula rodona sobre “El rol estratègic dels ports a l'Eòlica Flotant” amb la participació d'experts del port tarragoní i de les empreses Euroports, X1Wind i HiveWind.

La participació al SIL 2024 també ofereix l'oportunitat de consolidar relacions amb altres agents del sector logístic, així com establir nous contactes i col·laboracions que poden resultar claus per al creixement futur del port. Així, Port Tarragona continua reafirmant la seva importància com a motor econòmic de la regió i com a peça clau a la cadena logística global.

Centre Logístic: El Port de Tarragona es posiciona com un node logístic crucial per al desenvolupament de l'eòlica flotant a la Mediterrània. La seva infraestructura avançada permet la recepció, l'emmagatzematge i l'assemblatge de components d'aerogeneradors flotants, incloent plataformes, torres i pales.

Sostenibilitat : La integració de l'eòlica flotant a les operacions del port de Tarragona reforça el seu compromís amb la sostenibilitat. Promou la generació d'energia neta i la reducció de la petjada de carboni, alineant-se amb les polítiques de transició energètica de la regió i de la Unió Europea.

Innovació i desenvolupament : El port actua com un catalitzador per a la innovació, facilitant la col·laboració entre empreses tecnològiques, institucions acadèmiques i centres de recerca. Això impulsa el desenvolupament de noves tecnologies i solucions logístiques específiques per a la instal·lació i el manteniment d'aerogeneradors flotants.

Desenvolupament Regional: La implantació de l'eòlica flotant genera un impacte econòmic significatiu a la regió, creant ocupació i atraient inversions. El port de Tarragona esdevé així un motor de desenvolupament econòmic local i regional, contribuint al creixement sostenible.

A més, en aquesta jornada del SIL han presentat els projectes per a la iniciativa Dalí, que se centra en la descarbonització dels ports del Mediterrani i que està liderat per l'agència de cooperació francesa Avitem.

El Port de Tarragona ha estimat que amb tots dos projectes pot accedir a ajuts entre 500.000 i 700.000 euros, i és l'única infraestructura que ha presentat dues iniciatives, una per part de l'Autoritat Portuària i una altra per part d'Apportt.

La infraestructura ha explicat que més enllà de les ajudes econòmiques, "és important tenir l'oportunitat d'entrar al circuit d'ajudes de l'Interreg Euro-MED".

Els projectes presentats se centren en la captura de diòxid de carboni i la generació dhàbitats artificials, i en la creació duna Oficina Tècnica de transició energètica.