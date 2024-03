El porter del Majadahonda va rebre insults de ''mico'' i ''negre de merda''

El porter del club de futbol Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, natural del Senegal, que ha presentat davant l'Ertzaintza una denúncia per un presumpte delicte d'odi, va rebre insults de "mico i negre de merda" durant el partit de Primera Federació que enfrontava aquest dissabte passat al club madrileny amb el Sestao River Club, i que se celebrava al camp de Las Lanas de la localitat biscaïna, segons ha informat el vicepresident del club madrileny, Iñaki Acha.

En declaracions a ETB, recollides per Europa Press, Acha ha relatat que al minut 84 del partit el seu porter va ser expulsat per enfrontar-se a aficionat del club local, després de portar temps rebent insults. "Nosaltres ens vam avançar 0-1, ell sentia contínuament que li deien 'mono, mono, mono'. Ens fiquen el 2-1, capgira el Sestao i l'anomenen diverses vegades negre de merda", ha explicat.

Després de veure que els companys de l'equip treien del camp el porter, va venir l'expulsió d'aquest "totalment reglamentària" per enfrontar-se als aficionats, ha indicat el directiu, per afegir que només finalitzar el partit, Cheikh Sarr va presentar una denúncia a nivell personal "per tema de racisme, on expressa els insults, ia més adjunta un vídeo, que es queda l´Ertzaintza", i que també està en mans del club.

Així, ha apuntat que el capità de l'equip, que en jugar de defensa era a prop de l'àrea, també figura a la denúncia com a testimoni, perquè ell també va sentir els insults.