La Portugal de Cristiano es desfà fàcilment de Turquia i serà primera de grup

Portugal va consolidar el seu domini al grup F de l'Eurocopa 2024 amb una contundent victòria per 3-0 sobre Turquia, en un duel disputat al Westfalen Stadion de Dortmund. Aquest resultat va assegurar la classificació com a primera de grup per a la fase següent del torneig de l'equip dirigit per Roberto Martínez.

El primer gol va arribar als 21 minuts, quan Bernardo Silva va aprofitar una centrada precisa de Nuno Mendes des de la banda per definir des de la segona línia, deixant sense opcions el porter turc. L'avantatge primerenc va permetre a Portugal controlar el ritme del partit i buscar més gols.

Tot i això, el segon gol va ser producte d'un inesperat error. Al minut 28, Samet Akaydin va intentar passar la pilota al seu porter sense adonar-se que aquest no estava en la seva posició. La pilota va acabar al fons de la porteria turca, augmentant l'avantatge de Portugal de manera fortuïta.

A la segona meitat, Portugal va continuar pressionant i va trobar el seu tercer gol al minut 55. Una pilota llarga a l'espai per a Cristiano Ronaldo va descol·locar la defensa turca, permetent que el davanter de l'Al-Nassr assistís Bruno Fernandes, que va marcar a plaer des del àrea noia.

Tot i no haver anotat, Cristiano Ronaldo va ser fonamental en l'estructura de joc portuguesa, participant activament en la creació d'oportunitats en actuar com a home boia, i liderant el seu equip al camp. Amb aquesta victòria, Portugal suma sis punts en dos partits, després de la remuntada davant Txèquia a la jornada inaugural.

D'altra banda, Turquia s'enfronta ara a un escenari complicat, necessitant una victòria contra Txèquia a l'última jornada del grup per mantenir les seves aspiracions d'avançar al torneig. Un empat també valdrà si Portugal venç Geòrgia. El seleccionador Vincenzo Montella va fer canvis tàctics al segon temps, donant entrada Arda Guler, encara que ja amb el marcador desfavorable.