És possible que la Seguretat Social et tregui l'atur?

El subsidi per desocupació té com a objectiu protegir econòmicament els treballadors els ingressos dels quals es veuen disminuïts en perdre la feina o en reduir-se l'horari laboral.

A més a més del subsidi per desocupació, s'ofereixen altres opcions com el subsidi per cotitzacions insuficients, la renda activa d'inserció (RAI) i el subsidi per a majors de 52 anys.

No obstant això, els beneficiaris no sempre poden combinar tots aquests ajuts, per la qual cosa el servei públic supervisa de prop el seu funcionament correcte.

La pàgina web de la Seguretat Social detalla els requisits que els treballadors han de complir per sol·licitar cadascun dels subsidis.

Generalment, l'administració requereix que els beneficiaris estiguin registrats com a demandants d'ocupació i para atenció a l'historial de cotitzacions, ja sigui en termes de mesos o anys.

En cas que els sol·licitants no compleixin algun d'aquests requisits i cometin infraccions, el SEPE pot suspendre els pagaments de la prestació corresponent.

Aquestes són les diferents accions que constitueixen un incompliment de les normatives establertes.

Per què et poden retirar l'ajuda?

El reglament del SEPE estableix tres categories d'infraccions, cadascuna amb diferents conseqüències: lleus, greus i molt greus.

Entre les infraccions lleus s'inclouen accions com no assistir a una cita del SEPE (llevat que hi hagi una justificació vàlida) o interrompre la inscripció com a demandant d'ocupació.

A més, també es consideren infraccions lleus el no compliment dels requisits de l'acord d'activitat, la negativa a proporcionar informació sol·licitada i l'absència del beneficiari a les oficines d'ocupació pública oa les agències de col·locació quan ha estat convocat.

Entre les infraccions greus s'inclouen rebutjar una oferta d'ocupació, amagar la finalització de les prestacions quan arriba la data de venciment i negar-se a participar en programes d'ocupació.

El SEPE classifica com a falta molt greu les accions fraudulentes destinades a obtenir prestacions indegudes o de major quantia de les que corresponen legítimament. Aquí es troben: