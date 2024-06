Els possibles candidats per succeir Josep Borrell a la diplomàcia de la UE

per J.C. Meneses Montserrat

En una conferència a Florència a principis d'aquest mes, Borrell va evitar diplomàticament qualsevol pregunta sobre qui pensava que era apte per ocupar el seu lloc, dient que no és la seva feina “escollir el meu successor”.

Amb Borrell a punt de dimitir durant la reorganització dels llocs més alts després de les eleccions de la UE, diversos excaps de govern tenen els ulls posats al premi.

La primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, ha assegurat aquest dilluns que en cas que se li oferís la possibilitat de succeir Josep Borrell com a Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, hauria d'"estudiar-lo", tot i que encara creu que és una situació “molt improbable”.

En les últimes setmanes s'ha especulat amb la possibilitat que Kallas pogués agafar les regnes de la diplomàcia comunitària a la propera legislatura. Algunes informacions apunten fins i tot que se li podria oferir el lloc a la reunió informal de líders de la Unió Europea del proper 17 de juny

"Els comissaris seran nomenats a l'agost (...) Si es fes la proposta, cosa que considera molt improbable, l'hauria de considerar", ha manifestat en una entrevista recollida per ERR la primera ministra Kallas el Partit Reformista Estonià de la qual s'inclou en el grup liberal Renew.

Tot i això, les eleccions europees celebrades aquest diumenge no han somrigut al Partit Reformista, que ha quedat en tercera posició amb un 18 per cent dels vots i un eurodiputat. Els conservadors d'Isamaa han aconseguit la victòria (21,5% i dos escons) davant dels socialdemòcrates (19,3% i un escó).

Kallas ha reconegut que el resultat de les eleccions no és el que ella hagués volgut, però ha incidit que aquests comicis eren per al Parlament Europeu i el seu resultat "no afecta" l'Executiu ni el Legislatiu estoni, malgrat els intents de la oposició de plantejar la votació en clau nacional.

Nou lloc per al recent dimitit De Croo?

El primer ministre belga Alexander De Croo ha dimitit després de la forta patacada a les eleccions del 9 de juny. Però la seva dimissió era previsible, i abans que passés ja era a diverses travesses per succeir Josep Borrell. Tal com explica Político.eu , De Croo ha creat molta bona voluntat amb els seus homòlegs al Consell Europeu i ha augmentat el seu perfil internacional durant la presidència belga del Consell de la UE. Ha visitat tant el president xinès Xi Jinping com el president nord-americà Joe Biden.

No obstant, sembla poc probable que sobrevisqui després de la patacada electoral, que ningú esperava que fos tan explícit.

A les travesses per succeir Borrell també hi ha altres noms com Xavier Bettel, exprimer ministre de Luxemburg; el ministre d'Exteriors polonès Radek Sikorski; o Micheál Martin, vicepresident i ministre d'Exteriors d'Irlanda.