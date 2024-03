Precaució amb els sucs detox! Són realment bons per a la salut?

Hi ha una moda molt estesa de Nadóre batuts desintoxicants a partir de fruita i de verdura liquada. Tot i això, segons els experts no hi ha evidència al voltant de les seves propietats miraculoses. El cos ja no té els seus propis sistemes per depurar-se? Fins a quin punt aquests batuts poden ajudar-lo o no en aquesta funció? Aquí t'ho explicarem.

Laura Isabel Arranz, dietista-nutricionista, explica que el nostre organisme té els seus processos de depuració o detoxificació propis perquè, segons avança en una entrevista amb Infosalus , altrament acumularíem toxines i emmalalteriem.

"El procés de desintoxicació implica molts passos al cos i podem ajudar-lo a optimitzar-los. Per ajudar-lo, el primer és menjar saludable i equilibrat, amb abundància d'aliments vegetals, i evitant els processats al màxim", aclareix aquesta experta.

A més, diu que podem aportar aliments especialment antioxidants, com els fruits vermells, el te verd, o les verdures amb molt de color, i també plantes que reforcin la important funció hepàtica en la detoxificació com la carxofa, el boldo, o el card marià.

Tot i això, aquesta ajuda per depurar el nostre organisme s'ha d'avaluar en cada cas, ja que també pot ser necessari aportar estratègies dietètiques o plantes que ajudin, per exemple, a tenir un trànsit intestinal regular oa tenir digestions silencioses, precisa Arranz.

Per això, tal com insisteix, depurar el cos no és només prendre un batut suposadament détox. "Aquests batuts poden aportar molts antioxidants i fibra que poden venir bé, però no són una estratègia que s'hagi d'utilitzar com a única per detoxificar o millorar la nostra salut, n'hi ha molt més", apunta.

De la mateixa manera, ressalta que els sucs de fruita i de verdures poden estar bé pel contingut concentrat en vitamines, antioxidants i fibres; si bé assegura que també que poden estar aportant una quantitat de sucres excessiva, i precisament sucres alliberats, ja que en estar batuts totes les estructures de la fruita i de la verdura es trenquen, fent molt disponibles els sucres, de manera que s'absorbiran molt ràpid.

A més, aquests batuts també poden ser molt flatulents per a algunes persones ja que el contingut de fibra pot ser elevat i entre això i els sucres es pot arribar a tenir una excessiva fermentació a l'intestí prim. "Tot això no passa si prenem la fruita i la verdura sencera, ja que l'alliberament de sucres i de fibres és més lenta i en consumir la fruita així sí que tenim igualment els efectes beneficiosos d'aportació nutricional de vitamines, antioxidants i fibres", afegeix .

També precisa que estan desaconsellats aquests batuts com a única estratègia dietètica sense tenir un bon assessorament nutricional, ja que consumir-los com a únic aliment durant un dia o diversos suposa una aportació de nutrients "desequilibrada i deficitària" en alguns com les proteïnes o els greixos saludables.