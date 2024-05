El premi que prepara CaixaBank per als nous clients que domiciliïn les nòmines

per Redacció CatalunyaPress

CaixaBank llança una nova iniciativa comercial per premiar la domiciliació de noves nòmines a partir de 900 euros amb el regal d'una remuneració d'efectiu en compte que, segons el nivell d'ingressos, pot arribar als 250 euros.

L'entitat, líder en nòmines domiciliades, amb una quota de mercat al voltant del 37% en aquest segment, engega una acció per continuar creixent en captació i vinculació de clients. El 2023, va assolir la xifra de més de 6 milions de nòmines domiciliades, mentre que la xifra de clients vinculats es va situar, amb dades març de 2024, al 71,3%.

Condicions de la campanya

Amb aquesta nova acció, l'entitat premia fins al 30 de juny la domiciliació de noves nòmines. Concretament, per domiciliació de noves nòmines a partir de 900 euros, el client rebrà un abonament en compte de 150 euros.

Pels qui domiciliïn una nova nòmina a partir de 1.500 euros, la remuneració s'incrementa a 250 euros.

Aquestes opcions ja es poden sol·licitar a tota la xarxa comercial, incloent-hi tant el canal online com qualsevol de les prop de les més de 3.600 oficines retail que l'entitat té a Espanya. La campanya és oberta a clients i no clients de lentitat.

Per la seva banda, els clients que optin per domiciliar la seva nòmina a imagin, a través de l'app, abans del final de la campanya, tenen una remuneració de 150 euros per a nòmines des de 900 euros. Si la nòmina supera els 1.500 euros, la remuneració puja fins a 250 euros.

Els avantatges de pertànyer al programa “Dia a Dia” de CaixaBank

Per obtenir el premi, els clients, a més de domiciliar la seva nòmina a CaixaBank, han de complir uns mínims requisits de vinculació: domiciliar almenys tres rebuts i fer un mínim de tres compres amb targeta per trimestre. A més, han d'accedir a un compromís de permanència com a client de 24 mesos.

Complint aquestes condicions, juntament amb l'incentiu, els clients passen a formar part del programa Dia a Dia de CaixaBank, gràcies al qual disposen d'un paquet gratuït de serveis financers bàsics, que inclouen un compte corrent sense comissions, targeta de crèdit MyCard sense quotes d'emissió i de manteniment, transferències SEPA estàndard en euros a tota la UE, ús de banca digital i xecs nacionals, entre d'altres.

Així mateix, l'entitat també disposa d'un compte en línia per a nous clients, sense condicions ni comissions.