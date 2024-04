Ciclisme: Preocupació per la greu caiguda de Vingegaard a la Volta al País Basc

El món del ciclisme es troba en suspens després de la impactant caiguda que va afectar tres dels quatre favorits a guanyar el Tour de França durant la quarta etapa de la Volta al País Basc. Entre els ciclistes afectats hi havia Vingegaard, Roglic i Evenepoel, que se'n van anar a terra amb nou corredors més: Jay Vine, Tesfatsion, Quinn, Cepeda, i Mikel Bizkarra, ciclista d'Euskaltel, també van ser part dels afectats.

Tot i que el belga i l'eslovè han abandonat la carrera, la situació de Vingegaard és la que més inquieta la comunitat ciclista.

El ciclista danès va resultar ser el damnificat més gran de la caiguda, ja que, després de més de 20 minuts a terra, no va aconseguir moure's. Amb ajuda dels serveis mèdics de l'organització, va ser traslladat amb llitera, amb collarí i amb oxigen, a un hospital proper. La imatge va deixar gelats a tots i fa plantejar-se la possibilitat que la seva participació al Tour al juliol sigui pràcticament impossible.

L'equip de Vingegaard, el Team Visma, va informar sobre el seu estat de salut, esmentant que el ciclista n'estava conscient i seria examinat a l'hospital. Mentre s'espera el comunicat oficial, la incertesa regna al món del ciclisme. Tot i que es desconeix si Vingegaard va patir fractures, la gravetat de la caiguda genera una gran preocupació entre aficionats i companys.

Per la seva banda, Evenepoel semblava tenir molèsties a la clavícula i, segons el seu equip, es va dirigir directament a l'hospital per verificar si el seu dolor es devia a una fractura.

Tot i que Roglic va aconseguir aixecar-se pel seu compte i mostrar senyals positius aixecant el polze, també es va veure forçat a abandonar la carrera a causa de les lesions sofertes. Tot i que s'informa que només va patir magulladures, la caiguda va deixar la seva marca al pilot.

Mikel Bizkarra, ciclista d'Euskaltel, ha ofert a Twitter la seva opinió sobre la zona on han caigut els corredors. En resposta a l'exciclista David Etxebarria, ha escrit: "En aquesta carretera hi ha un munt d'arrels dels arbres per sota de l'asfalt que fa que la carretera sigui molt botona. A la vista no s'aprecien però sense adonar-te'n vas donant bots i si no portes el manillar ben agafat és "fàcil" sortir pels aires".

En resum, la comunitat ciclista espera amb ansietat noves actualitzacions sobre l'estat de salut dels afectats i reflexiona sobre les mesures necessàries per evitar tragèdies similars en el futur.