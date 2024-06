Preocupació a Seat davant els nous aranzels de la UE a la Xina

Seat ha manifestat la seva preocupació pel que fa als recents aranzels imposats per la Unió Europea als cotxes elèctrics produïts a la Xina. L'empresa assenyala en un comunicat que aquesta mesura podria incrementar significativament el preu del nou Cupra Tavascan, un SUV elèctric que es fabrica a la planta de Hefei, la Xina.

Aquest model, que ofereix més de 500 km d'autonomia, és a punt de llançar-se al mercat espanyol amb un preu inicial de 52.000 euros. Tot i això, els aranzels podrien elevar el seu preu, afectant la seva competitivitat.

La Unió Europea ha decidit imposar aranzels de fins al 38,1% als vehicles elèctrics importats des de la Xina, en resposta a les subvencions a les bateries que, segons la Comissió Europea, perjudiquen els productors europeus. Aquesta mesura podria reduir les importacions de cotxes elèctrics xinesos en un 25%. A més de Seat, altres marques que fabriquen a la Xina es veuran afectades per aquests aranzels.

Seat ha expressat el seu desacord amb els aranzels compensatoris, argumentant que no són la solució adequada per millorar la competitivitat de la indústria automobilística europea a llarg termini. En un comunicat, l'empresa va afirmar: "Estem treballant activament, juntament amb el Grup Volkswagen, per minimitzar les possibles conseqüències d'aquesta resolució preliminar per al Cupra Tavascan." Seat busca evitar que els aranzels impactin negativament en el preu del Tavascan.

Seat defensa fermament el comerç lliure i just, així com els mercats oberts, considerant-los essencials per a la prosperitat, l'ocupació i el creixement sostenible. La companyia critica els aranzels compensatoris, qualificant-los d'"inadequats" per reforçar la competitivitat de la indústria europea.

A més, destaca que la decisió de la Comissió Europea podria ser perjudicial a causa de la feble demanda actual de vehicles elèctrics a Europa. "Els efectes negatius d'aquesta decisió superen qualsevol benefici potencial per a la indústria automobilística europea," va afegir Seat.

Seat subratlla la necessitat d'un entorn normatiu que doni suport a la transformació cap a la mobilitat elèctrica i la neutralitat climàtica. La companyia emfatitza que, en lloc de recórrer a aranzels, cal implementar polítiques que enforteixin la indústria automobilística europea de manera sostenible ia llarg termini.

El Cupra Tavascan és un SUV elèctric que destaca per la seva autonomia de més de 500 km. Amb un llançament previst per després de l'estiu, aquest model es vendrà al mercat espanyol a partir de 52.000 euros. La producció del Tavascan es porta a terme a la planta de Hefei, Xina. No obstant això, els aranzels europeus podrien disparar el preu, comprometent la seva competitivitat i accessibilitat al mercat.