Prepara't! La declaració de la renda s'acosta: novetats i consells

A partir del 3 d'abril que ve, els contribuents espanyols s'enfrontaran a la Declaració de la Renda, que sovint ve carregada de debats i sorpreses.

Un dels detalls més sorprenents, segons Taxdown, és que l'Estat ha aconseguit estalviar-se 9.000 milions d'euros a causa del conformisme i el desconeixement de les novetats en les deduccions fiscals.

Canvis a tot Espanya

Segons l'informe de Taxdown , es revelen importants canvis en les deduccions fiscals a nivell nacional que podrien impactar la declaració de la renda de molts contribuents.

Aquests canvis inclouen modificacions en àrees clau com ara la inversió en habitatge habitual i en empreses de nova creació.

1. Deducció per Inversió en Habitatge Habitual: Aquesta deducció beneficia els contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o van fer pagaments per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013.

Quantitat deduïble: Fins a 9.040€ anuals per inversions en l'adquisició o millores de l'habitatge, amb una deducció màxima de 1.356€. A més, hi ha deduccions específiques per a obres d'adequació per discapacitat.

Requisits: L'habitatge ha de ser residència habitual i l'adquisició o els pagaments per a la construcció s'han d'haver fet abans de l'1 de gener del 2013.

2. Deducció per Inversió en Empreses de Nova o Recent Creació: Aquesta deducció fomenta la inversió en empreses noves o recentment creades.

Quantitat deduïble: La base màxima de deducció és de 100.000 euros anuals, amb un percentatge del 30% sobre el valor dadquisició de les accions o participacions.

Requisits: L'entitat ha de ser una societat anònima, de responsabilitat limitada, o altres formes específiques, i no estar admesa en mercats organitzats.

Novetats per comprar un cotxe elèctric

Aquest any, les deduccions per vehicles elèctrics són un punt destacat a la campanya de la renda. S'hi inclouen deduccions tant per la compra del vehicle com per la instal·lació d'un punt de recàrrega, amb l'objectiu de fomentar l'adopció de vehicles més sostenibles.

Els contribuents es poden deduir un 15% del cost d'adquisició del vehicle elèctric, amb un màxim de 20.000€, fet que implica un estalvi potencial de fins a 3.000€.

A més, es pot deduir el 15% del cost d'instal·lació d'un punt de càrrega al domicili amb un màxim de 600€.

Canvis fiscals per autonomies

Diverses comunitats autònomes estan implementant canvis en les polítiques fiscals per incentivar diferents aspectes.

Per exemple, Aragó i Castella-la Manxa estan incentivant el naixement i l'adopció de nens, mentre que les Balears estan promovent la compra d'habitatges amb desgravacions més grans a la hipoteca.

A les Canàries, s'estan mitigant les conseqüències de la inflació amb desgravacions en productes de la cistella de la compra, ia Catalunya es busca incentivar la inversió empresarial amb facilitats i deduccions per adquirir accions en negocis locals.

Altres comunitats, com ara la Rioja i València, estan promovent l'esport com a base social mitjançant deduccions per a activitats esportives.

Aquestes són només algunes de les mesures que sorgeixen a tot el país amb l'objectiu d'alleujar la càrrega fiscal i promoure diferents aspectes de la societat i l'economia locals.

Amb la proximitat del període de declaració de la renda, és crucial que els contribuents estiguin al corrent d'aquestes novetats i deduccions per maximitzar els beneficis fiscals i complir les obligacions tributàries de manera eficient.