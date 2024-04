El president de CaixaBank es pronuncia sobre l'impost a la banca: ''Curiós''

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, s'ha tornat a pronunciar sobre l'impost extraordinari al sector, que el Govern estaria estudiant la possibilitat de fer-ho permanent, en un moment en què els tipus d'interès estan baixant.

"Això va ser un impost que es va crear fa un parell d'anys, que es va dir que seria durant un període acotat de tipus perquè hi havia uns beneficis extraordinaris caiguts del cel com a conseqüència de la pujada de tipus d'interès i és curiós que just quan estan baixant els tipus d'interès, es faci permanent", ha afirmat durant la seva intervenció al fòrum 'Wake Up Spain 2024'.

Goirigolzarri ha admès, tot i això, que si l'impost surt al Butlletí Oficial de l'Estat, s'acatarà, tot i que ha volgut assenyalar que l'any passat la seva entitat va pagar 2.600 milions d'euros en impostos, amb un tipus efectiu del 35%.

Per part seva, el president de BBVA, Carlos Torres, que ha precedit Goirigolzarri, ha insistit en un missatge que el sector porta llançant des de l'aprovació d'aquest gravamen i és que Espanya "necessita" inversió, una situació en què els bancs juguen "un paper clau".

"Som un sector neuràlgic, estem al centre de l'activitat econòmica i sobretot ajudem a mobilitzar estalvi cap a inversió productiva, que és el principi del cicle del creixement. Aquesta inversió productiva, com dic, millora la productivitat", ha explicat.

Per tant, ha sostingut que la banca és essencial i que "no té gaire sentit" que es posi frens a aquesta activitat, com és el cas del gravamen, que aplica un tipus del 4,8% sobre marge d'interès i comissions netes i que ha estat recorregut davant l'Audiència Nacional tant per les entitats afectades com per les associacions bancàries AEB i CECA.