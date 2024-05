El president executiu de Naturgy exposa els tres grans reptes del sector energètic

Francisco Reynés, president executiu de Naturgy, ha participat aquest divendres a la jornada organitzada per Fundació Naturgy i el Cercle d'Economia per abordar la situació del sector energètic en la complexa conjuntura internacional que estem vivint amb focus especial a Europa i Espanya.

Reynés s'ha referit als tres reptes principals a què s'enfronta el sector energètic: la garantia de subministrament, l'asequibilitat de l'energia i la descarbonització. Així, pel que fa al procés de transició energètica ha posat de manifest que avança a gran velocitat però que el desenvolupament de la generació elèctrica renovable es troba “amb un dels grans colls d'ampolla com és la qüestió dels permisos administratius”.

Això, segons la seva opinió, suposa una gran incoherència amb els objectius polítics de descarbonització. En aquesta línia, el president de Naturgy ha evidenciat el problema que suposa la manca d'inversions a les xarxes d'electricitat per a l'expansió de la generació renovable, tenint en compte el fonamental del seu paper.

Aquest coll d'ampolla al permitting també el troben els projectes de producció de biometà, que són una gran solució per resoldre la qüestió dels residus orgànics i per a la substitució dels combustibles fòssils. Així, en el procés de descarbonització ha demanat no pensar només en l'electrificació, ja que hi ha altres tecnologies, com ara la dels gasos renovables, que també contribueixen a l'avenç de la transició energètica.

Pel que fa a la seguretat de subministrament, ha posat de manifest el compromís d'algunes companyies energètiques, com Naturgy, amb una part substancial del balanç a disposició d'Estats i clients per garantir el subministrament.

A més, també ha volgut recordar com Naturgy, amb les iniciatives de reducció de preus, ha pres decisions per assegurar el subministrament d'energia a preus raonables. “Això té a veure amb el compromís de les empreses que també es demostra a la seva política comercial”, ha afirmat Reynés.

Natàlia Mas, consellera d'Economia i Hacienda de la Generalitat de Catalunya, s'ha referit a la seva intervenció al paper de Catalunya en el desenvolupament de renovables. "Les renovables suposen el 10% del consum d'energia i, el 2030, ha de ser el 34%", ha apuntat, per la qual cosa, segons la seva opinió, "queda molta feina per fer".

A l'obertura de la jornada, Rafael Villaseca, president de la Fundació Naturgy, ha destacat que el sector afronta qüestions que ha de resoldre, com les interconnexions amb Europa, la modificació del mercat o les mesures de transició energètica. Sobre aquest darrer punt s'ha preguntat: “Què passa amb les mesures de transició en els períodes en què cal mantenir el suport als fòssils o deixar d'estigmatitzar-los per garantir que continuem tenint energia quan no bufa el vent?”.

En relació amb la situació del mercat i amb les acusacions d'oligopoli de fa relativament poc temps, ha posat en evidència el que és “horrible” d'aquestes afirmacions amb la situació actual de preus negatius en què es paga per vendre i no es cobra.

El director general del Cercle d'Economia, Miquel Nadal, ha evidenciat la creença que la integració física dels mercats en matèria d'energia és la resposta als reptes que afronta el sector energètic avui dia, si bé “la Unió Europea no està avançant prou ràpidament”.

A més, ha assenyalat el gran pes que tenen actualment els factors geoestratègics en el desenvolupament dels mercats energètics. A més, la jornada ha comptat amb la participació de Gonzalo Escribano, director del Programa d'Energia i Canvi Climàtic del Real Instituto Elcano; Andris Piebalgs, excomissari d´Energia de la Comissió Europea i membre de l´Escola de Regulació de Florència; Nemesio Fernández-Cuesta, tècnic comercial i economista de l'Estat i exsecretari d'Estat d'Energia; i Oriol Guixá, president de FEMCAT i president de La Farga, que han participat a un debat moderat per Núria Mas, professora d'Economia d'IESE i membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia.

Gonzalo Escribano, que ha analitzat la situació geopolítica del sector energètic, ha afirmat que “el mercat del gas s'ha reconfigurat pel conflicte a la Mediterrània oriental ia Rússia, que ha deixat de subministrar a Europa, però ho està fent cap a Àsia, cosa que suposa problemes afegits de trànsit als principals canals, com el de Suez”. En aquest sentit, ha assenyalat que “els desviaments pel Cap de Bona Esperança impliquen reajustaments de costos i, a més, augmenten la petjada de carboni per a tota la indústria”.

Sobre el futur de l'hidrogen a Espanya ha fet una crida al realisme. “Al meu entendre, no hem de tenir unes expectatives molt altes. A l'hidrogen som una illa, no un hub. Mentre es construeixen les interconnexions, tindrem 10 o 15 anys per posicionar-nos en aquest mercat”. Per part seva, Andris Piebalgs ha afirmat que “Europa necessita anticipar i pensar de manera estratègica. Necessitem autonomia estratègica. La guerra no només ha afectat l'energia, sinó que també ha afectat el model econòmic”.

A més, ha assenyalat que "la Unió Europea travessa canvis als mercats majoristes, entre els quals destaca el descens del consum de gas, la reducció de la demanda elèctrica i una major freqüència de preus negatius d'electricitat", ha assenyalat. Pel que fa al gas, l'excomissari d'Energia ha apuntat que l'era del gas rus per gasoducte s'ha acabat i el 2025 marcarà el final de l'arribada d'aquest gas per tub”. Sobre la demanda, ha posat de manifest que “la demanda industrial de gas sembla que ha arribat al punt de no recuperar-se i això pot ser un problema de cara a la independència estratègica.

Tot i això, aquesta caiguda en la demanda no és pel gas sinó pel canvi en l'estructura industrial”. Així, ha volgut posar de manifest que alguns estudis indiquen que part de la reducció de gas es pot deure a una pèrdua irreversible d'indústria a la UE.

L'impacte mediambiental, considera Piebalgs, és positiu atesa la baixada d'emissions que s'està registrant. “És una bona notícia que l'estigma s'hagi eliminat a la generació nuclear. El paquet de legislació climàtica a la UE és extens i amb impacte en diferents tipus d'indústria”, ha dit.

De cara a futur, “al sector energètic cal ser pragmàtics. No hi ha alternativa a la transició, per la qual cosa cal ajustar el camí d'aquesta transició de manera realista i avançada. La propera Comissió Europea ho podrà fer, però tot dependrà dels resultats electorals”. Per part seva, Fernández-Cuesta, sobre la situació del sector energètic a Espanya, ha incidit que “produïm electricitat més barata que a la resta d'Europa. Això és un avantatge competitiu que cal traslladar a la factura.

Els càrrecs són decisions polítiques i hi ha uns 7.000 milions d'euros que haurien de sortir de la factura i anar a pressupostos. La demanda creix quan baixen els preus”. En aquesta mateixa línia, però pel que fa a la generació, ha insistit que "Espanya té un avantatge competitiu en la generació d'electricitat, cosa que representa una gran oportunitat per a la indústria, però caldria traslladar aquests baixos preus a la factura".

També ha ofert una visió pessimista a curt termini pel que fa a l'hidrogen: “no hi és i l'espera serà llarga, ja que és complicat desenvolupar una producció industrial verda. Per tant, és difícil apostar ja per l'hidrogen, i apostar per ser un hub exportador no és d'aquest món avui”.

A parer seu, l'electrificació hauria de suposar una gran expansió de línies elèctriques, però a Espanya la inversió està limitada a un percentatge del PIB. “Calen línies per electrificar l'economia. Tenim un dels sistemes més controlats d'Europa per a la creació i la remuneració de línies, i per això França quadruplica en planificació. Electrificar així és impossible”.

Oriol Guixá ha centrat la seva intervenció en la visió empresarial fent referència a la situació mundial. “La competència entre els EUA i la Xina té una gran influència global. Després dels impactes patits per la indústria durant el COVID, els EUA van canviar el seu model a un de més local, però Europa segueix depenent de la Xina”. Segons la seva opinió, “Europa s'hauria de plantejar com protegir la indústria europea que es troba amb problemes d'escala en la competència amb la Xina”.

Pel que fa a la situació de les empreses ha afirmat que “la indústria és globalitzada i es veu afectada pels esdeveniments, passin on passin”. En aquest sentit, ha apuntat que “això ha suposat una marxa enrere en la globalització. A Europa hem fet coses que en algun cas no han estat decisives”.

Per tant, assenyala la necessitat de fer un raonament “com ho va fer els EUA amb proteccions a la seva indústria: Europa hauria de fer un pas cap a la protecció de la indústria en conjunt”.

Al tancament de la jornada, Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, ha assenyalat la importància per a l'entitat “de viure immers en el debat per influir i participar del debat públic. Que el món del política i economia escolti la societat civil il·lustrada”.

Fundació Naturgy Fundació Naturgy té, entre les línies d'actuació, transferir coneixements especialitzats sobre les noves tecnologies energètiques i les claus de la transició cap a un sistema d'energia més sostenible, així com divulgar valors de preservació del medi ambient i el consum responsable d'energia.

Creada l'any 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d'acció social, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica, així com un programa formatiu per promoure la millora de l'ocupabilitat al sector energètic i contribuir a la promoció de l'ocupació verd.