El preu de l'oli d'oliva es reduirà: quan arribarà aquesta rebaixa esperada?

El mercat de l'oli d'oliva ha estat marcat per una estabilitat de preus a l'alça durant més d'un any, principalment per dues collites consecutives amb resultats desfavorables.

No obstant això, els productors anticipen un canvi en aquesta tendència per a la propera collita, cosa que podria desencadenar una disminució en els preus.

Les perspectives assenyalen que, si les condicions actuals persisteixen, és probable que al setembre comenci una nova campanya d'oli més equilibrada, cosa que portaria la indústria a considerar una reducció dels preus de venda al públic.

Fins ara, la lleialtat dels consumidors al producte ha estat fonamental, segons Teresa Pérez, gerent de la Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol.

Des de l'inici de la present campanya l'octubre passat, el consum d'oli d'oliva ha augmentat significativament i ha registrat un increment del 12,2% en comparació del mateix període de l'any anterior, segons dades del Ministeri d'Agricultura i Alimentació.

Els primers sis mesos de la campanya, el consum ha arribat a les 208.500 tones, en contrast amb les 185.800 tones de la temporada anterior.

Aquest creixement positiu porta els professionals del sector a creure que la demanda del producte continua sent sòlida.

Tot i això, el preu mitjà del litre d'oli d'oliva va assolir els 13,45 euros als supermercats a l'abril, segons Facua, cosa que representa un augment del 4% en comparació amb principis d'any, tot i que el preu en origen ha disminuït en 1,21 euros des del gener.

Pel que fa a quan s'espera que els preus disminueixin, Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, explica que "la gran distribució acostuma a fixar els preus amb els proveïdors amb un any d'antelació".

Això implica que els preus actuals a les botigues es van establir a principis de la campanya i és probable que es mantinguin fins a la conclusió al setembre.

Per tant, no s'anticipa una reducció de preus fins aquell moment. No obstant això, els consumidors poden començar a veure la llum al final del túnel, ja que, com a mínim, ja hi ha una data prevista perquè la inflació en aquest element tan important a la cuina comenci a reduir-ne el preu.