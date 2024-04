La primera derrota del curs per al Barça femení, en un moment poc oportú (0-1)

per Redacció CatalunyaPress

El FC Barcelona femení ha perdut l'anada de l'eliminatòria de semifinals de la UEFA Women's Champions League, davant del Chelsea, per 0-1. Les de Jonatan Giráldez han estat molt incòmodes en moltes fases del partit i hauran de remuntar a Londres per tornar a la final de la competició continental.

A l'inici de la contesa, el Barça, amb el seu onze de gala, va tenir un domini més gran de la pilota. Però no ho va saber traduir en bones ocasions. El Chelsea es va defensar molt bé, i va tenir la paciència necessària en aquestes instàncies. Després del domini blaugrana inicial, les angleses van elevar les prestacions i van dificultar la sortida de pilota de les catalanes.

Després d'avisos tímids, Cuthbert va estrenar el marcador de l'eliminatòria. La 'blue' va batre Cata Coll amb un xut ben col·locat, i també l'afició local, avui a Montjuïc. Va ser en un minut, el 40, estratègic, psicològic, just abans del descans.

A la segona part, el Barça va sortir més endollat. I prova d'això va ser el penal que van provocar, per mans de Buchanan. Tot i això, quan Mariona ja estava preparada per xutar i intentar empatar el partit, la col·legiada va anar a revisar el VAR. Hi havia fora de joc de Salma Paralluelo. Però crida l'atenció el 'modus operandi' dl arbitratge, si ha trigat tant a revisar l'acció i dictaminar l'anul·lació de la pena màxima.

El Barça va continuar intentant-ho però no va poder, mentre el Chelsea va treure aigües amb totes les armes possibles. Giráldez va intentar rentar la cara del seu equip, introduint Alexia Putellas i Lucy Bronze, però va ser en va. De fet, el Chelsea va perdonar una última ocasió que podria haver agreujat la ferida. Primera derrota de la temporada, en un moment poc oportú, però amb l'oportunitat de remuntar la setmana que ve.