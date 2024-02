La profecia d'Albert Espinosa sobre el Barça i la Champions

La Champions és un dels grans desitjos del Barįa. L'última la va guanyar fa nou temporades, quan l'equip entrenat per Luis Suárez i amb un trident que atemoria Europa –Messi, Suárez, Neymar–.

Tot i això, any rere any ha anat acumulant fracassos a Europa, sent el 2-8 contra el Bayern el més estrepitós de tots. Per tant, la por que infundava el Barça a la Champions s'ha anat dissolent com si fos una pastilla efervescent en un got d'aigua.

Però això no evita que els culers somiïn cada any trencant la mala ratxa i erigir-se com a campions d'Europa.

La profecia d'Albert Espinosa

L'escriptor Albert Espinosa, autor de llibres com El Mundo Amarillo, El mundo azul: estima el teu caos o Tot el que podríem haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo, és un aficionat al Barça.

Al programa "Col·lapse" de 3Cat, Espinosa va explicar la profecia que havia tingut sobre el club blaugrana i la Champions.

"Vaig somiar que el Barça guanyava la Champions a Wembley amb gols de Lewandowski i Sergi Roberto", va compartir.

Pot semblar un somni inabastable, però la realitat és que no és la primera profecia d'Albert Espinosa: també va predir la pandèmia tres anys abans que tingués lloc i que l'Argentina guanyaria el Mundial amb dos gols de Messi a la final. Tots dos van succeir.

Aquestes profecies vénen arran del tractament del càncer: "Va ser un tractament on vaig signar com unes 80 pàgines d'efectes secundaris, i entre aquests, n'hi havia un de molt bonic: que tindria profecies".

Tindrà Xavi Hernández el seu millor comiat del Barça guanyant la Champions?