La proposta del Ministeri per acabar amb les guàrdies de 24 hores

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha apostat per implantar guàrdies de 17 hores abans d'abolir definitivament les de 24 hores a través d'una reforma a l'Estatut Marc, perquè és un canvi "estructural" que s'ha de donar "a poc a poc" i "progressivament".

"Com a mínim, el màxim ha de ser en els primers moments jornades de 17 hores", ha expressat García en declaracions als mitjans, just després de la reunió amb la intensivista Tamara Contreras, que ha recollit un total de 110.000 signatures per acabar amb les guàrdies de 24 hores a través de la plataforma Change.org .

La ministra ha recordat que les hores de guàrdia no computen com a hora treballada. "Quan ho expliquem cap a fora, la gent no dóna crèdit", ha apuntat, afegint que "cal començar a canviar aquest anacronisme".

Per això, ha reiterat el seu compromís de canviar l'Estatut Marc durant aquest any, 2024. "Des del Ministeri estem plenament compromesos amb aquesta mesura, sabent que és complexa, que requereix una reestructuració del nostre sistema de salut, una reestructuració de les nostres hores de feina", ha abundat.

En aquest punt, ha aclarit que el fet que s'acabi amb les guàrdies de 24 hores no significa que hi hagi una disminució en les retribucions dels professionals. "El que volem és que els professionals treballin bé, que cap pacient sigui el pacient a qui se li atén a l'hora 23 i que es disminueixi tot això que l'evidència científica diu que són els errors mèdics que es produeixen pel cansament dels professionals", ha explicat la ministra.

Així, ha recordat que són mesures “de calat i complexes” que s'han de consensuar amb els sindicats, amb les societats científiques, amb les comunitats i amb tots aquells actors implicats. "Ens hem posat fil a l'agulla, aprenent d'altres països on ja ho fan i aprenent també d'altres llocs d'Espanya on ja han tret les guàrdies de 24 hores", ha assegurat.

Un d'aquests exemples és Suècia, que malgrat tenir menys professionals per habitant que Espanya, ha retirat les guàrdies de 24 hores. "O sigui que del que estem parlant és de reorganitzar, de reestructurar i de gestionar millor els nostres professionals, les hores de treball i les hores de descans", ha prosseguit García.

Tot i això, ha recordat que, després de 50 anys amb aquest model, "costarà canviar-ho perquè hi ha certes resistències", sent el camí "el diàleg i l'evidència científica" per aconseguir-ho. "Cal iniciar el camí de mica en mica, en consens amb la resta d'actors", ha reiterat.

Fi de les guàrdies de 24 hores el 2025?

Per part seva, la intensivista Tamara Contreras també ha atès els mitjans al final de la reunió, reconeixent que sortia "gratament satisfeta". "Me'n vaig gairebé més contenta del que venia perquè hi ha el compromís de modificar l'estatut per a final d'any, i que el 2025 ja acabem amb aquest tema de les hores complementàries", ha expressat Contreras.

En la mateixa tònica que la ministra, Contreras ha assenyalat que "no es pot passar del tot al no-res, és a dir, del 24 al 12, sense camins intermedis", i per això ha qualificat com "un gran pas" començar per jornades de 17 hores abans dacabar definitivament amb les guàrdies de 24 hores.

Igual que García, Contreras ha assenyalat que són canvis que "s'aniran donant a poc a poc" i "no serà fàcil". En aquest punt, ha demanat “unió” a tots els professionals “perquè això és per millorar la seva situació i, per tant, la dels pacients”.

Preguntada sobre aquells companys que defensen aquestes guàrdies per complementar el seu salari, Contreras ha assenyalat que la seva professió "no mereix" haver de treballar 24 hores seguides per obtenir un sou d'acord amb la feina. "Demano paciència. No estem lluitant per perdre poder adquisitiu, ni molt menys", ha finalitzat.