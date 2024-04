La proposta de Foment del Treball per ajudar la sequera i la sanitat

La no-aprovació del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024 ha suposat, entre altres qüestions, que no s'hagi pogut dotar un fons extraordinari per a la despesa en Salut, xifrat en 800 milions d'euros, així com la dotació pressupostària per a les inversions que cal desplegar per fer front a la sequera que pateix Catalunya.

D'altra banda, tret que s'aprovin suplements de crèdits, aquests recursos no es podran traslladar cap al 2025, atesa la regla que limita l'existència de dèficit públic, per la qual cosa la major recaptació i ingressos en general que obtindrà la Generalitat el 2024 , permetrà disposar previsiblement d'un superàvit, el qual no es podrà gastar el proper any, atesa la limitació abans esmentada.

En aquest context, la patronal catalana demana al conjunt de forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, amb independència de qui guanyi la confiança per formar Govern, que s'aprovi aquesta ampliació de crèdit pressupostari per al 2024 de 2.000 milions d'euros, fer front a dues qüestions fonamentals per a la societat catalana, com són: 1.000 milions per dotar el fons per a l'àmbit sanitari, i els altres 1.000 milions euros per desplegar, durant aquest 2023, les inversions que estaven previstes al Pressupost per fer front a la sequera.

En el debat parlamentari sobre les esmenes a la totalitat, sembla que aquests dos àmbits no han estat objecte de controvèrsia política i seria òptim poder-los desplegar amb recursos pressupostaris del 2024.

Posicionament sobre les eleccions al Parlament

Foment del Treball no fa valoracions polítiques, però sí que fa propostes econòmiques al debat públic general.

En aquest sentit, la patronal catalana avança que aquesta setmana farà arribar a tots els grups polítics els plantejaments econòmics.

De la mateixa manera que aquest any no s'organitzaran debats ni conferències amb candidats, Foment sí que deixa la porta oberta a tots els caps de llista que vulguin anar a explicar el seu programa econòmic ho puguin fer.