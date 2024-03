Protestes i detencions al funeral de Navalny: 'Putin és un assassí'

per J.C. Meneses Montserrat

Les forces de seguretat de Rússia han detingut aquest divendres almenys 56 persones, entre ells dos menors d'edat, coincidint amb el funeral a Moscou de l'opositor rus Alexei Navalny, que va morir el 16 de febrer passat mentre estava empresonat complint una condemna a uns 30 anys de presó per frau i extremisme.

Milers de persones s'han reunit a Moscou per condemnar l'assassinat. Entre la gran multitud, moltes persones portaven rams de flors i alguns es van unir als càntics: “Rússia serà lliure”, “No a la guerra”, “Rússia sense Putin”, “No perdonarem” i “Putin és un assassí”. , va informar Reuters. L'agència de notícies va dir que si bé la policia estava present en gran nombre, no hi van intervenir.

Tot i això, l'ONG OVD-Info, especialitzada en el seguiment de detencions, ha assenyalat en un missatge de Telegram que s'han produït arrestos a la capital russa, així com a les ciutats de Novosibirsk, Voronezh, Nizhnevartovsk, Kazan, Tomsk, Zlatoust i Sotxi, entre d'altres.

Així, l'organització ha assenyalat que entre els detinguts hi ha un periodista i ha manifestat que molts han estat arrestats quan intentaven viatjar des d'altres províncies del país a Moscou per assistir al funeral, que ha durat només 20 minuts després que les autoritats religioses es veiessin "pressionades" per escurçar la durada, segons han denunciat activistes i seguidors de Navalny.

Entre els detinguts hi ha Pavel Sichev, assessor del candidat opositor rus Boris Nadezhdin, crític amb la invasió russa d'Ucraïna i la candidatura de la qual a les presidencials de març ha estat rebutjada per la Comissió Electoral en molts consideren una mesura de les autoritats per aplanar el camí del president, Vladimir Putin, cap a la reelecció.

A la ciutat de Novosibirsk han estat detingudes 18 persones després de dipositar flors durant una vigília, segons informacions del diari 'The Moscow Times'. Entre ells hi ha el tinent d'alcalde, Anton Kartavin.

Així mateix, deu persones més han estat arrestades a Iekaterinburg, també per dipositar flors en record a l'opositor rus.

"El motiu formal d'aquests arrestos podria ser la participació en anteriors esdeveniments en record del polític, però la majoria d'aquestes detencions busquen intimidar activistes i seguidors de Navalny", ha asseverat OVDInfo prèviament.