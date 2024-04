PSG – Barça: un duel d'hostilitats per a la Champions

per Helena Celma

El FC Barcelona visita aquest dimecres el París Saint Germain al Parc des Princes (21.00), a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, en un duel ple d'emoció per a un Barça que no va estar en aquesta fase en els últims tres anys i que es mesura al PSG de Luis Enrique Martínez, d'Ousmane Dembélé i d'un Kylian Mbappé que de moment continua sent el 'Príncep' del parc parisenc.

Partit important a la 'Champions' i nervis a Can Barça. Una sensació que feia anys que no es vivia després de dues eliminacions consecutives en fase de grups i, tres campanyes enrere, una derrota als vuitens de final contra, precisament, el París Saint-Germain que ara torna a creuar-se en el seu camí.

És un duel entre Luis Enrique i Xavi, entre Mbappé i Lewandowski, entre Ousmane Dembélé i Lamine Yamal...

És un PSG-Barça que seguirà fent gran la història compartida i la rivalitat creixent entre aquests dos clubs que s'han 'robat' diversos jugadors i, ara també, entrenadors.

I és que Luis Enrique, després de les dues etapes al capdavant d'Espanya com a seleccionador, viurà el seu primer duel com a entrenador contra un Barça del qual va sortir el juny del 2017.

Quedarà pendent la tornada a Barcelona, però el feu parisenc serà l'escenari d'un primer pols clau. I vol sortir viu el Barça del Parc del Príncep Mbappé.

Si els rumors l'encerten, i coincideixen amb força, el davanter francès podria vestir de blanc l'any que ve.

Però ara mateix és el gran estendard i el gran perill d'un PSG que segons el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, està "fet per guanyar la 'Champions'" i que hauria de tenir el favoritisme i la pressió del seu costat.

Tot al contrari pensa Luis Enrique Martínez, que vol treure pressió als seus jugadors i assegura que, amb cinc Lligues de Campions al seu palmarès, és el Barça qui ha de ser titllat de favorit.

Però l'última 'Champions' del Barça la recorda bé el tècnic asturià, ja que la va aixecar l'ara tècnic Xavi Hernández, llavors capità en el seu darrer any com a jugador blaugrana, el 2015 i jugant a les ordres de 'Lucho'.

Molt ha plogut des de llavors. Tant que, pel mig, hi ha hagut diversos duels entre parisencs i barcelonins en què han saltat les espurnes.

L'últim precedent va ser en aquesta cruïlla de vuitens el 2021, amb un 1-4 al Camp Nou que va deixar el camí ben fàcil als parisencs, que no van patir amb l'1-1 del Parc des Princes.

Protagonisme total per a un joveníssim Kylian Mbappé i sense ser-hi present Neymar, el gran 'robat' llavors del PSG al Barça després del pagament el 2017 de la seva clàusula de rescissió.

I vestia llavors de blaugrana un Ousmane Dembélé que aquest estiu va optar per fitxar pel PSG i deixar tirat un Xavi que el va defensar fins a la sacietat en tot moment, a nivell de vestidor i també davant de la premsa.

L'extrem, de 26 anys, no ha marcat aquesta temporada encara a la 'Champions' i caldrà veure si surt revolucionat davant del seu exequip, en què va estar del 2017 al 2023 amb la irregularitat per bandera.

Més enrere encara hi ha un duel històric, als vuitens de final de la temporada 2016/17. A l'anada, a París, el PSG va guanyar 4-0 i va semblar sentenciar l'eliminatòria.

Però, a Barcelona, en una nit màgica, l'encara supervivent Sergi Roberto va culminar una remuntada d'escàndol (6-1) assistit pel llavors culer Neymar.

El brasiler, als 32 anys, ja està de retir a l'Aràbia però va ser clau en el naixement de les hostilitats entre Barcelona i París.

És la quarta ocasió en què Barça i PSG es veuen les cares en uns quarts de final de la 'Champions', i sens dubte la morbosa més gran és veure Luis Enrique Martínez intentant eliminar l'equip dels seus amors --per darrere de l'Sporting de Gijón-- i el que va guiar el triomf el 2015.

Des de llavors no ha tornat a guanyar el Barça una 'Champions' però, tot i així, el tècnic asturià vol veure el Barça favorit.

L'asturià, que va veure el seu equip encallar-se dissabte passat contra el Clermont (1-1) en una Lliga 1 que segueixen dominant amb comoditat, té problemes al lateral dret per l'absència del sancionat Achraf Hakimi i davant la lesió de Nordi Mukiele , que va patir un cop aquest cap de setmana.

I, a les travesses, guanyar veure Zaïre Emery exercint de 'stopper' Ferran Torres, Lamine Yamal o qui decideixi posar Xavi a l'extrem esquerre.

La resta de jugadors del PSG estan bé, també Dembélé i, encara que no hi jugui, el porter exblaugrana Arnau Tenas, que allunyat dels focus també s'enfronta al seu anterior club, en què es va formar com a porter.

Xavi Hernández podria tenir més problemes, però a París espera veure la llum. El Barça està bé, en un gran moment aquesta irregular temporada.

I, sens dubte, sortir viu de París donaria ales al Barça per buscar, a la seva llogada casa de Montjuïc, tornar a unes semifinals de l'elit continental cinc anys després de caure contra el Liverpool el 2019.

Sense l'alta mèdica van viatjar a París tant Pedri com Frenkie de Jong. I tots dos, a més d'un Andreas Christensen que també va ser baixa en els darrers partits, apunten a estar disponibles.

Així que les baixes, en el millor dels casos, serien les de Gavi --a la capital gal·la per animar els seus companys-- i les d'Alejandro Balde, que es va quedar a Barcelona per no tallar el procés de recuperació.