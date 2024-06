Publiquen al BOE l'Ordre que dóna inici als 'innovadors' Pressupostos de 2025

per Redacció CatalunyaPress

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dijous l'ordre del Ministeri d'Hisenda que dóna el "pistó de sortida" als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2025 i que obliga els ministeris a elaborar els comptes respectius fins al dia 8 de juliol, tal com va avançar ahir la mateixa ministra del ram i vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

"Això significa que estaran tots els elements que impulsaran el teixit productiu del nostre país, la competitivitat, la consolidació dels drets, bàsicament posant les persones al centre dels nostres comptes públics", va afirmar Montero aquest dimecres als passadissos del Congrés.

Es tracta dels primers pressupostos que elaborarà el Govern després de l'entrada en vigor de les noves regles fiscals europees, marc en què el compliment del camí de despesa neta apareix com la regla fiscal principal i que ha de ser recollida al nou pla fiscal estructural nacional a mitjà termini que els Estats membres hauran de presentar al Consell ia la Comissió Europea a la tardor d'aquest any.

Aquesta ordre ministerial és la segona en sis mesos, ja que al novembre també es va iniciar aquest tràmit amb la intenció de prosseguir amb els Pressupostos del 2024, però l'avançament electoral de Catalunya va trastocar els plans del Govern, que va decidir prorrogar els comptes del 2023 fins que s'aclarís l'escenari polític.

El Govern explica en l'ordre publicada aquest dijous que el cicle pressupostari del 2025 continuarà afectat pel complex entorn geopolític, on els conflictes tant a Ucraïna com al Pròxim Orient "poden suposar pertorbacions als mercats internacionals, alguns particularment sensibles com són els energètics" .

Segons l'Executiu, els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2025 donaran continuïtat a la política econòmica "responsable i coherent" que ha desenvolupat el Govern aquests anys, "impulsant la prosperitat i la competitivitat econòmica, amb una reindustrialització del país estratègica i intel·ligent que generi llocs de treball de qualitat, així com el blindatge i el reforç de l'Estat del Benestar i la defensa de la justícia social, de la cohesió territorial, de la igualtat de gènere i de la sostenibilitat mediambiental".

Hisenda subratlla a més a més en aquesta ordre que al procés d'elaboració dels PGE de 2025 s'incorporaran les conclusions i recomanacions formulades en els processos de revisió i avaluació de la despesa pública o 'spending reviews' duts a terme per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF ).

Alhora, els PGE de 2025 inclouran, per primera vegada, un nou enfocament, anomenat la "dimensió marró", a l'informe d'alineament amb la transició ecològica. Aquesta dimensió s'incorpora a altres anàlisis transversals ja existents com l'informe d'alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, d'impacte de gènere i de l'impacte a la infància, l'adolescència i la família, així com a la informació pressupostària sobre la joventut i sobre les actuacions referents al repte demogràfic ia la lluita contra la despoblació.

OBJECTIUS PRINCIPALS DELS PGE DE 2025

L'objectiu dels pressupostos del 2025 és continuar impulsant la competitivitat, la reindustrialització estratègica del país, així com reforçar l'Estat del Benestar i la cohesió territorial.

Els criteris prioritaris per a l'assignació de recursos inclouen, per exemple, augmentar el parc públic d'habitatge per a lloguer assequible, potenciar l'educació de 0 a 3 anys, enfortir la R+D+i, impulsar l'atenció primària o reforçar la lluita contra la violència masclista, reforçar la política docupació.

Així mateix, es pretén fomentar un sector primari modern i sostenible, dotant-lo d'ajudes per a la innovació, formació i assessorament o avançar en un benestar més gran per al conjunt de la ciutadania, adoptant mesures eficaces per al manteniment de preus justos dels aliments i l'energia. , garantint la sostenibilitat de les pensions o blindant la universalitat del Sistema Nacional de Salut.

També comptaran amb la contribució del Pla de Recuperació, la implementació del qual segueix a "bon ritme", segons el Govern, amb la recent aprovació de la Comissió Europea del quart desemborsament.

EL SOSTRE DE DESPESA, PER JULIOL O SETEMBRE

Una vegada que Hisenda conegui les necessitats de despesa dels ministeris, presentarà l'informe del sostre de despesa i els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic, que s'hauran de trametre a les Corts Generals per aprovar-les.

Sobre les dates en què els objectius arribaran al Congrés, María Jesús Montero ha indicat que el seu departament ja hi està treballant i fins i tot està en condicions de "poder anar desbrossant-ho i discutint-ho amb els diferents grups polítics", per la qual cosa la seva intenció és portar-lo al Congrés "a principis de setembre oa finals de juliol".

Quan arribin els objectius és probable que ja s'hagi retirat al Senat la seva capacitat de veto irrevocable a aquests objectius, després que PSOE i Sumar introduïssin una esmena a la Llei de Paritat, que està esperant a debatre's al ple de la Cambra Baixa , amb aquest propòsit.

Pel que fa a les negociacions dels diferents grups parlamentaris, Montero ha dit que això "tocarà després de l'estiu", i confia que tots els grups "realment tinguin en compte que Espanya necessita uns nous pressupostos" que suposin un "avenç" . "Conto que la seva predisposició serà positiva", ha destacat la vicepresidenta.